Bi Roller al via: nuovi corsi, tante novità e gare in programma

In attesa di conoscere le disponibilità delle palestre scolastiche poter avviare i vari corsi, la società si sta muovendo per essere presente in vari comuni con progetti ludico-didattici di avviamento alla pratica sportiva. Un importante progetto prevede anche l’avvio di un corso di pattinaggio fuori provincia, al di là della Serra, a Tavagnasco presso la palestra comunale località Verney.

Quest’anno oltre ai corsi di pattinaggio tradizionali aperti ai bambini ma anche ai genitori, si partirà anche con un avvicinamento all’hockey e con un corso di fitness sui pattini riservato alle mamme e alle sorelle maggiori dei nostri giovani pattinatori.

Come sempre la prima lezione di prova è gratuita per i nuovi allievi e per chi ha avuto occasione di conoscere lo sport del pattinaggio durante i centri estivi c’è una speciale promozione… Per saperne di più, contattate il numero 3755641117.

L’avvio dei corsi è fissato per martedì 15 settembre dalle 16,45 alle 18,45 per il corso tradizionale di pattinaggio e venerdì dalle 18,30 alle 20 per il fitness sui pattini alla palestra della piscina Rivetti. In queste prime settimane di settembre sono in programma un paio di open day: domenica 6 settembre a partire dalle 14, gli agonisti Bi Roller, in collaborazione con la Polisportiva FC Vigliano, saranno al centro sportivo di Zumaglia per un’esibizione di pattinaggio e far provare i pattini a tutti coloro che vorranno; sabato 12 settembre invece i pattinatori biellesi, a partire dalle 10,30 del mattino, saranno a Tavagnasco presso il centro sportivo di località Verney per un presentazione dell’attività e prova gratuita dei pattini, in collaborazione con la società del calcio USD Quincitava. Queste sono due delle importanti collaborazioni che si stanno avviando in queste settimane.

Spiega Federica Ugliengo, Presidente BI Roller: “Credo fermamente che per sviluppare i nostri sport poco conosciuti sia molto importante collaborare tra società diverse, in varie modalità, e così abbiamo avviato una collaborazione con la Polisportiva FC Vigliano con cui abbiamo già lavorato bene in quest’estate passata nell’ambito del centro estivo e insieme a cui gestiremo progetti di dopo scuola ludico-sportivi e altri programmi di avviamento allo sport multidisciplinari. Con la USD Quincitava di Tavagnasco stiamo avviando una collaborazione che ci consentirà di presentarci sul territorio eporediese, avviando un corso di pattinaggio. Infine inizieremo una collaborazione con la ASD Hockey Engas Vercelli per il progetto HV Accedemy e porteremo la scuola di Hockey a Biella”. ASD Bi Roller Pattinaggio Biella torna in pista anche con qualche appuntamento agonistico: questa domenica 30 agosto una selezioni di atleti parteciperà ad una gara interregionale a Imola, seguiranno per tutti i Campionati Regionali Piemontesi a Torino.

Il week end del 26 e 27 settembre ci sarà in primo appuntamento di Campionato Italiano a Riccione che prevede la 100 metri in corsia e la maratona/mezza maratona. Infine dal 9 all’11 ottobre si svolgeranno i Campionati Italiani su strada a Terni. Per arrivare pronti a questi eventi agonistici e per partire alla grande con gli allenamenti stagionali, i pattinatori biellesi, nel rispetto delle norme anti-covid, si troveranno per un raduno di 3 giorni, il 7/8/9 settembre presso il Centro Sportivo di Zumaglia con allenatori e preparatore atletico. Insomma, pronti e via. Si riparte! Per info sui corsi e sulle attività: cell. 3755641117; email: birollerpattinaggiobiella@gmail.com