"O ci versi 1200 dollari o mostriamo il tuo video compromettente" cyber-truffatori non demordono

Probabilmente nella grande rete gettata dai cyber truffatori qualcuno ci casca. Altrimenti non si spiegherebbe la continua diffusione di mail come quella che vi mostriamo, arrivata anche a noi in redazione dall'indirizzo caroline.berthke@vocalis.it sicuramente hackerato:

"Salve!

Sfortunatamente, ho una cattiva notizia per te.



Alcuni mesi fa sono riuscito ad accedere al dispositivo che usi per navigare su Internet.

Da quel momento controllo la tua attività in rete.



Essendo un visitatore abituale di siti per adulti, posso confermare che sei proprio tu il responsabile di tutto questo.

Per farla semplice, i siti web che hai visitato mi hanno fornito l’accesso ai tuoi dati.



Ho caricato un Trojan nel driver che aggiorna la sua firma molte volte al giorno, in maniera tale che l’antivirus non riesca a intercettarlo.

A parte questo, mi dà accesso alla fotocamera e al microfono.

Inoltre, ho fatto il back-up di tutti i dati, tra cui le foto, i social media, le chat e i contatti.



Proprio in questi giorni mi è venuta in mente l’idea straordinaria di creare il filmato in cui tu raggiungi l’orgasmo in una parte dello schermo,

mentre contemporaneamente il video si stava riproducendo su un altro schermo. È stato divertente!



Stai pur certo che posso inviare tranquillamente questo filmato a tutti i tuoi contatti con pochi clic del mouse,

e penso che preferiresti evitare una situazione del genere.



Detto questo, ecco la mia proposta:

Trasferisci l’importo equivalente a $1200(USD) sul mio portafoglio Bitcoin, e mi dimenticherò di tutta la faccenda.

Cancellerò definitivamente anche tutti i dati e i video.



Secondo me, è una cifra abbastanza modica per il mio lavoro.

Per capire come acquistare Bitcoin, usa i motori di ricerca come Google o Bing, dato che non è assolutamente difficile.



Il mio portafoglio Bitcoin (BTC): 1CURmVfBZasNNew4L24gqoMe7NCFEPp9L6



Hai solo 48 ore di tempo e dovresti anche tenere presente quanto segue:



Non ha senso rispondermi — l’indirizzo è stato generato automaticamente.

È inutile sporgere denuncia, dato che l’e-mail, insieme al mio portafoglio Bitcoin non possono essere tracciati.

È stato organizzato tutto alla perfezione.



Se dovessi scoprire che hai parlato di questa lettera con qualcuno, condividerò immediatamente il video e i tuoi contatti saranno i primi a riceverlo.

Subito dopo il video sarà pubblicato sul web!



P.S. Il conto alla rovescia inizierà quando aprirai questa lettera. (Il programma ha un timer integrato).

Buona fortuna e stai tranquillo! È stata solo sfortuna, la prossima volta stai più attento".

Evidentemente, facendo leva sui sensi di colpa di alcuni navigatori del web i truffatori tentano ripetutamente di gettare la rete sperando che qualche "pesce" abbocchi. State all'erta e non fatevi abbindolare.