Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, 12 agosto, in piazza Martiri a Biella, per dell'intonaco caduto dalla facciata esterna di un condominio. A segnalare l'accaduto e a lanciare l'allarme è stata la proprietaria di uno degli esercizi commerciali della zona. Sul posto gli uomini del 115 hanno rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza la zona, mentre la Polizia Locale ha regolato il traffico.