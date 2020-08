Addio Zavoli, muore il maestro del giornalismo. Il ricordo dell'ex senatrice Favero: “Un gentiluomo”

Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la morte di Sergio Zavoli, scomparso all'età di 96 anni. Giornalista, scrittore, parlamentare, presidente della Commissione di Vigilanza Rai, autore e conduttore di note trasmissioni televisive, come La Notte della Repubblica, approfondimento storico dedicato agli anni di piombo in Italia.

A ricordarlo, in un commovente post su Facebook, l'ex senatrice Nicoletta Favero: “E mi piace ricordarti così...disponibile, attento, sempre molto caro e premuroso nei miei confronti, acuto nelle osservazioni, spesso mi inviavi i tuoi articoli che sarebbero apparsi l’indomani su qualche testata giornalistica. Ci fermavamo a chiacchierare ed amavi ascoltare .... assaporavi quanto ti veniva raccontato e conservavi lo stupore di chi è sincero e pulito. Un gentiluomo affettuoso e sincero. Quando ho avuto problemi di salute sei stato tra i primi a sincerarti delle mie condizioni e quando i problemi li hai avuti tu, ho fatto altrettanto.È solo un arrivederci Sergio caro, le persone che si vogliono bene non si lasciano mai definitivamente ... si ritroveranno. Ciao amico bello".