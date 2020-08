Calcio, il portiere Daniel Turetta torna alla Chiavazzese

La Chiavazzese '75 ufficializza il ritorno in blu-cremisi del portiere Daniel Turetta, la scorsa stagione in forza all'A.P.D. Valle Cervo Andorno in Prima Categoria. Classe 1997, Turetta è stato tra i pali della porta chiavazzese durante la stagione 2017/2018. Successivamente le strade del giocatore e della squadra si sono separate ma il “richiamo di casa” è stato talmente forte che la Società e l'estremo difensore hanno subito trovato l'accordo per il ritorno in maglia blu-cremisi.

Daniel Turetta è un portiere che vanta presenze in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Molto affidabile, dotato di fisico possente e molta personalità, è in grado di guidare la sua squadra in modo pregevole e di farsi "rispettare" all'interno dell'area di rigore. Dopo il grave infortunio che l'ha tenuto per parecchio tempo in infermeria, Daniel ha avuto la forza, giorno dopo giorno, di recuperare ottimamente e ritornare il grande portiere che abbiamo conosciuto nelle stagioni passate.

“Vorrei esordire ringraziando la Valle Cervo per avermi dato l'opportunità di rilanciarmi" racconta il giovane calciatore. Ringrazio l'allenatore Poli per la fiducia che mi ha dato, i dirigenti e i preparatori che hanno condiviso questa esperienza con me in quel di Andorno. Sono molto contento di ritornare in questa Società perché conosco bene gli obiettivi che si sono prefissati e, in tutto quello che fanno, ci mettono sempre cuore ed anima; come me. Questo campionato di Promozione che ci aspetta dobbiamo giocarcelo fino in fondo, sudando ogni giorno anche per rendere felice lo storico Presidente Marcello Rossetto, visto che lui ha sempre dato tutto per la Chiavazzese e noi dobbiamo fare uguale a lui. Posso dire che ora sono in forma strepitosa, l'infortunio è solo un vecchio ricordo e quindi non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza e dare una grossa mano ai miei compagni ed alla Società. Forza Chiavazza!”.