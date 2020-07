A Camburzano il corso di aggiornamento per le guide cicloturistiche CSEN

Dati in crescita per l’Italia sul cicloturismo: la bicicletta è il mezzo ideale per la rivitalizzazione dei territori e per un modo nuovo di vivere il turismo.

Lo CSEN, primo ente di promozione sportiva nella penisola, da molti anni attento all’evoluzione di questo settore, ha organizzato in data 27 giugno, attraverso il Comitato Provinciale di Biella ed il Settore Ciclismo Nazionale con la collaborazione di Evergreen Bike ASD, un aggiornamento delle guide diplomate al fine di mantenere alto il loro livello qualitativo.

Tra le materie trattate: tecnica di guida, primo soccorso, accompagnamento e marketing. Il corso ha avuto luogo a Camburzano, nella sala CSEN presso la sede di Lovato Bike, e sono state aggiornate 16 guide provenienti dal Biellese, dalla Valsesia, da Stresa, da Luino e da Gressoney.