Dispetti nell'irrigazione dei campi: ignoti deviano l'acqua scavando una buca

Da giorni, a Mottalciata, si trovano le chiuse aperte per l'irrigazione dei campi creando problemi ai proprietari dei terreni. Gli operatori del consorzio idrico della Sesia hanno così allertato le forze dell'ordine.

I militari hanno constatato che ignoti, probabilmente per dispetto, hanno scavato con pala e picco una buca all'altezza della chiusa, deviando di fatto l'acqua che si è dispersa nel terreno accanto. E' facile attendersi una denuncia formale e dettagliata nei prossimi giorni.

Anche a Massazza sta accadendo un fatto simile. Sempre a causa di una manomissione, l'acqua non arriva nei campi di un agricoltore ma finisce in quelli del confinante causa una rottura di un manufatto in cemento. Insieme alle forze dell'ordine, nel sopralluogo, c'erano anche i due proprietari, rispettivamente di 63 e 54 anni. Uno dei due avrebbe affermato che tale costruzione sarebbe abusiva. Una questione che sembrerebbe procrastinarsi da anni.