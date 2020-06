Ex Funicolare: la prossima settimana previsti tre giorni di interventi tecnici

A seguito del percorso concordato lo scorso gennaio, Comune di Biella e Maspero Elevatori hanno definito nuovi interventi all’ex funicolare del Piazzo (ascensore inclinato) per la ricerca di soluzioni tecniche. Durante la prossima settimana sono perciò in calendario una serie di interventi. L’amministrazione Corradino si è soffermata in particolare su due punti, chiedendo un intervento risolutivo: riduzione delle emissioni acustiche e riduzioni delle oscillazioni della cabina.

L’intervento in programma durante la prossima settimana, come riferito dall’Ati Maspero Elevatori-Bonifacio Costruzioni, prevede la sostituzione di alcuni rulli in corrispondenza delle abitazioni e la sostituzione delle ruote di una delle due cabine con altre ruote con un battistrada di altezza ridotta per uno smorzamento delle oscillazioni. Eseguiti gli interventi si potrà procedere con delle prove sia in termini di verifiche di emissioni sonore sia di oscillazioni di cabina che, in caso di riscontro positivo, consentiranno di estendere gli interventi all’impianto nel suo complesso. L’intervento, volto al continuo miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità dell’ascensore inclinato,è stato programmato negli stessi giorni in cui erano già previste le operazioni di manutenzione concordate, per contenere al massimo il disagio per il pubblico.

I lavori sono in programma nelle giornate di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 luglio 2020. Nei tre giorni l’ascensore inclinato resterà chiuso nei seguenti orari: dalle 8,15 alle 10, dalle 10,30 alle 12, dalle 13,25 alle 15,45 e dalle 16,15 alle 18. Durante l’ultimo incontro il collaudatore ha richiesto di fornire chiarimenti circa il rispetto della normativa sull’impatto acustico. Il Comune di Biella ha inoltre ricordato che si potrà avviare la fase di approvazione del collaudo tecnico amministrativo solo nel momento in cui i lavori svolti corrisponderanno alle disposizioni del Codice degli appalti.

Spiega il sindaco Claudio Corradino: “Ho sottolineato più volte il forte desiderio di raggiungere una soluzione definitiva per questo progetto e mi auguro che il confronto e i nuovi interventi in agenda possano portare a dei frutti. La situazione rispetto a un anno fa è migliorata, ma l’impianto deve arrivare a funzionare correttamente senza disagi di alcun tipo. Siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo”.

Aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Davide Zappalà: “La funicolare è stata soggetta ad approfonditi studi e riflessioni, si tratta di un’infrastruttura fondamentale per la nostra città. Grazie al lavoro corale di numerosi tecnici l’impianto sta iniziando ad essere affidabile, ma continuiamo a svolgere gli interventi necessari per migliorare la performance della struttura”.