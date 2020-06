Crisi Dentix, Adiconsum: "Presentata istanza di fallimento. Contattateci". Numerose le denunce a Biella

Si complica la vicenda Dentix, la catena low cost di cure dentali. "Come ci aspettavamo -scrive una nota stampa della Adiconsum Cisl Biella- dopo la Dentix Spagna, anche la Dentix Italia, ha presentato istanza di fallimento. Con questo atto diventa più complicato per i consumatori recuperare quanto versato e diventa quanto mai necessario ricevere un’assistenza adeguata.

A fronte delle centinaia di consumatori che stanno chiamando le nostre sedi territoriali e alla luce dei primi appuntamenti già avuti, la vicenda Dentix presenta un’innumerevole varietà di situazioni che vanno vagliate nella maniera più appropriata".

Ma non solo, i biellesi si stanno muovendo: sarebbero già numerose le denunce pervenute alle forze dell'ordine da parte dei clienti "beffati" dalla situazione e dai finanziamenti in corso per le proprie cure dentarie, la maggior parte dei quali sarebbero stati indotti ad accendere uno, per affrontare le cure odontoiatriche. Denaro che la Dentix, nel giro di pochi giorni, li ha visti arrivare dentro il suo conto corrente. Il cliente, per conto, deve poi far fronte agli interessi e alle rate.

Adiconsum Cisl di Biella "invita i consumatori a contattare al più presto la sede di Via Gramsci 19 - tel. 015 0973033 dove le pratiche verranno vagliate una ad una dai nostri esperti per cercare di individuare la soluzione più consona".