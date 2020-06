Trivero piange la scomparsa di Quintino, papà dell'ex sindaco Massimo Biasetti

E' morto in queste ore Quintino Biasetti. Aveva 93 anni ed era il papà dell'ex sindaco di Trivero, Massimo. E anche lui negli anni '70 era anche stato amministratore in comune. Una triste nota perchè 70 giorni fa era scomparsa la moglie Bianca, mamma dell'ex primo cittadino. Sconforto nella Valle biellese dove erano in tanti a conoscere e stimare Quintino Biasetti.

"Quintino è sempre stato una persona dinamica fino a qualche anno fa -ricorda il sindaco di Valdilana, Mario Carli- e si era molto impegnato nel volontariato. Poi il trascorre del tempo lo ha costretto a ritirarsi. Massimo e la moglie lo hanno sempre accudito a casa, insieme a Umberto. Mi spiace molto per la scomparsa di Quintino. Sono vicino alla famiglia".

A darne il triste annuncio oltre a Massimo anche l'altro fratello Umberto insieme ai nipoti Chicco e Marta con le rispettive famiglie, la sorella Ada. I funerali avranno luogo a Trivero (Valdilana), lunedì 15 giugno alle 15 partendo dalla chiesa parrocchiale di Matrice.