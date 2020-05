Il mondo del volley biellese piange Emanuela Campoli, vittima del Covid. Il cordoglio della Virtus Biella

Lutto nel mondo della pallavolo vercellese e biellese: a 62 anni è morta Emanuela Campoli, che per 12 anni è stata alla guida del Comitato Fipav di Vercelli e ha fatto parte del Coni provinciale. Molto conosciuta nella nostra provincia con rapporti stretti con diverse società sportive a partire dalla Virtus Biella. Colpita dal Coronavirus, era stata ricoverata a inizio aprile all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli e poi era stata trasferita alle Molinette di Torino, dove è spirata nella scorse ore dopo aver lottato per oltre un mese e mezzo contro il virus. Moltissimi ricordi che stanno rincorrendosi sui social.

Toscana di origine, era nata in provincia di Lucca, Emanuela Campoli era una persona schietta, diretta, ma disponibile e apprezzata nel mondo del volley. Impegnata nella federazione fino al 2016, lascia il marito, Antonio Bertolini, anche lui molto noto nel mondo del volley vercellese, e i tre figli Cristina, Michele e Francesco.

Il cordoglio della Virtus Biella. Una breve nota stampa diffusa dalla società di Chiavazza ha voluto sottolineare il dispiacere e la vicinanza ai famigliari dell'amica, Manu. "La Virtus Biella ha perso un’amica: Emanuela Campoli. Per tanti anni ai vertici del comitato Fipav di Vercelli, Manu è stata un riferimento importante dal punto di vista federale per la nostra società e per alcuni di noi un’amica con la quale abbiamo condiviso le “gioie” e i “guai” del nostro piccolo mondo della pallavolo. Nei nostri ricordi rimarranno le bellissime parole di quel 4 giugno 2015 a Candiolo, quando dalle sue mani ricevemmo la coppa che sanciva la promozione della Virtus in serie B2. Le nostre più sentite condoglianze al marito Antonio, ai figli Cristina, Michele e Francesco e ai suoi amati nipotini".