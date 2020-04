Calcio, conferme importanti nello staff in casa Chiavazzese

La Chiavazzese comunica di aver ufficialmente trovato l'intesa con Glauco Pertel, tecnico della Prima Squadra, riguardo la conferma per la stagione sportiva 2020/2021. Il prezioso lavoro da lui svolto in questa stagione sportiva non è passato inosservato, tanto che la Società ha deciso all'unanimità di continuare con lui nel progetto sportivo, cercando di valorizzare sempre di più la nostra Società. Glauco Pertel ha iniziato la sua avventura in blu-cremisi nella stagione 2018/2019 ricoprendo inizialmente il ruolo di Secondo Allenatore per poi subentrare negli ultimi mesi di stagione, riuscendo a conquistare un storico traguardo per la nostra Società: la Coppa Piemonte/Valle d'Aosta. Nella stagione sportiva successiva, cioè l'attuale, ha portato la squadra ad incassare solamente una sconfitta sul campo, tanto da piazzare la nostra formazione – una delle più giovani del nostro girone - al primo posto con 45 punti. Riguardo il percorso in Coppa Piemonte/Valle d'Aosta 2019/2020 risultiamo ai Quarti di Finale.

Un po' di rammarico per l'attuale stagione sportiva resta visto che, con probabilità molto alte, non riprenderà e, proprio per questo, la Società ha lavorato fin da subito per incominciare a progettare la prossima annata e la conferma della nostra guida tecnica è un passo molto importante per partire subito con il piede giusto e con le idee estremamente chiare. Nel medesimo momento, la Società annuncia ufficialmente anche la conferma dei due preparatori atletici: Giovanni Ivaldi e Christian Tatone. Il loro lavoro è stato impeccabile tanto che la rosa della Prima Squadra è stata afflitta da soli tre infortuni stagionali: un dettaglio molto importante. Questo perché il piano di preparazione atletica e mantenimento della forma durante la stagione è stato curato in ogni minimo dettaglio da due professionisti del settore. In una categoria come la nostra, questo è tutt'altro che scontato. Durante i mesi di lavoro fianco a fianco, tra i membri dello Staff Tecnico (Pertel, Ivaldi e Tatone) si è creata una sintonia invidiabile e, visto ciò, tutto lo Staff deve avere la possibilità di continuare il lavoro studiato e programmato nell'estate 2019 con estrema cura dei dettagli: dalla tecnica alla tattica, dalla forma fisica a quella nutrizionale, dalla prevenzione agli infortuni e la cura di essi. Seppur la stagione sportiva non sia terminata, tutta la Società è in dovere di ringraziare i tre membri dello Staff Tecnico per l'impegno profuso e la professionalità messa al servizio dei nostri giocatori e della Società, sperando di riprendere al più presto il lavoro non concluso per cause di forza maggiore.

Glauco Pertel: “Non cado del tutto impreparato riguardo la mia riconferma per la prossima stagione. Sono decisamente contento e gratificato perché, evidentemente, è stato apprezzato dalla Società il lavoro che ho svolto durante questa stagione, anche se la soddisfazione è in parte limitata dal fatto che purtroppo, per cause di forza maggiore, non sia stato possibile portare a termine la stagione e quindi, questo fatto, lascia un po' l'amaro in bocca a tutti, in particolare a chi lottava fin dall'inizio della stagione per il salto di categoria. Al di là di questo non posso esimermi dal ringraziare tutto lo Staff dirigenziale per la fiducia riposta nel sottoscritto per il secondo anno consecutivo, che spero di ripagare con i risultati sul campo la prossima stagione, al di là della categoria che affronteremo, ma garantendo di certo il massimo della professionalità e dell'impegno per l'ottenimento degli obbiettivi concordati. In secondo luogo lo Staff tecnico, competente, preparato e sempre pronto al confronto costruttivo. Terzo, ma non da ultimo, i miei “leoni”, grandi giocatori ma soprattutto grandi UOMINI, dal più giovane al più "collaudato": la loro pazienza a sopportare certe mie fissazioni maniacali dentro lo spogliatoio e dentro il campo, lo spirito di sacrificio sempre profuso, la capacità nel rispettare le regole di gruppo, il legame interpersonale, il senso di appartenenza e dei valori umani, l'abnegazione al lavoro e la resilienza, hanno di certo contribuito a tale riconferma e, più in generale, all'ottimo campionato disputato. Per me, ribadisco, loro sono i vincitori di questo campionato, devono sentirselo ricucito sul petto. Tutti. Da quello che ha giocato di più, a quello che ha giocato di meno. Spero di cuore che le nostre strade possano re incrociarsi nuovamente, per contribuire ad un'ulteriore crescita della Società blu-cremisi. Siamo tutti ansiosi di leggere le direttive federali per capire, appunto, come andrà a finire e poterci mettere in gioco per allestire una squadra competitiva anche per la prossima stagione. Con questa conferma mi appresto a vivere la mia terza stagione in blu-cremisi.”

Giovanni Ivaldi e Christian Tatone: “La società Chiavazzese – sostiene Ivaldi - aveva chiaro fin da subito il suo obiettivo stagionale. Accettare l'incarico della preparazione atletica non era solo una possibilità; era la piena responsabilità di un ruolo, verso la società, verso l'allenatore e verso sé stessi. Per fare bene qualcosa hai bisogno di competenza, di gruppo, noi (inteso come Ivaldi e Tatone) abbiamo studiato ogni particolare sin dall'inizio, abbiamo pensato come ottenere il massimo dalle risorse disponibili, dai mezzi, dal tipo di campo di allenamento e più di ogni altra cosa da noi stessi. Per ogni singola cosa ci siamo chiesti, dopo averla elaborata e prima ancora di attuarla: possiamo farla meglio? E' stata importantissima la piena collaborazione tra noi e l'allenatore Pertel; la sua non è solo passione e professionalità, il suo atteggiamento ti dice “solo una cosa” quando lo conosci.. Scherziamo e ridiamo a tavola ma per noi, il rettangolo di gioco, è luogo di lavoro. La Società ha entusiasmo e razionalità e, cosa molto importante, i nostri giocatori amano il calcio. E' stato questo il mix perfetto che ha prodotto un buon risultato sul campo."

"Tutti insieme – aggiunge Tatone - abbiamo portato sul campo sacrificio, passione, dedizione e impegno costante per poter migliorare sé stessi e trasferire questo miglioramento in una Società molto organizzata, e aperta al cambiamento. Il lavoro sulla preparazione atletica è stata una novità per i canoni tradizionali di queste categorie. Sovente la si confonde ancora troppo spesso con il "corri, scatta, salta...". Oggi è possibile realizzare preparazioni atletiche molto precise, ma per fare ciò, bisogna affidarsi a preparatori professionali e allo stesso tempo professionisti che operano con metodo strutturato e organizzato. Infine ci teniamo a ringraziare tutti i nostri giocatori perché sono loro che hanno combattuto sul campo. Grazie al “mister” che ci ha dato fiducia anche quando vedeva sedute atletiche "diverse e strane".

Grazie ai dirigenti e a chi ha lavorato e lavora tutt'ora dietro le quinte; a chi gonfia i palloni, a chi riempie le borracce, a chi massaggia e ri-massaggia, a chi arriva per primo al campo ad accendere il riscaldamento, le luci e a farci trovare tutto pronto ed in ordine. E, infine, naturalmente GRAZIE alla Società che riconferma questa nostra professionalità nell'area atletica anche per la prossima stagione.” Non termina di certo qui il lavoro di questi giorni dei dirigenti societari blu-cremisi. Nei prossimi giorni verranno definite altre conferme molto importanti e possibili nuovi innesti dirigenziali. La programmazione per la prossima stagione sportiva continua secondo i canoni dettati dal progetto societario per far diventare la nostra Società sempre più forte sotto ogni aspetto.