Viverone, prova il Quad nel giardino e si schianta sul cancello di casa

Un giovane di 19 anni mentre era alla guida del suo Quad 50, si è schiantato sul cancello della proprietà. Il fatto è successo nella giornata di martedì 31 marzo, in un agriturismo di Viverone. E' intervenuta la Polizia stradale e l'ambulanza del 118.

Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il ragazzo stesse provando, all'interno della proprietà, il quattro ruote quando, per un mancato funzionamento dei freni, è andato a sbattere contro la cancellata. Il 19enne è stato medicato dai sanitari e non è stato necessario il trasporto in ospedale.