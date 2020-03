Sconforto a Pettinengo per la scomparsa di Luciano Tempra Gabbiati. Aveva 59 anni

Pettinengo in lutto per la morte a soli 59 anni di Luciano Tempra Gabbiati. L'uomo, malato da tempo, era solito incontrarlo per il paese a bordo di una carrozzina elettrica. Beveva il caffè e leggeva i giornali al bar San Sebastiano e al Circolo Arci.

Ultimamente le sue condizioni di salute sono precipitate fino al sopraggiungere del decesso avvenuto lunedì 30 marzo. L'uomo lascia nel dolore la mamma Maria Grazia, il figlio Fernando, le sorelle Marta, Anna, Nerina, l'amata Claudia, i parenti e i tanti amici. Luciano Tempra Gabbiati sarà inumato nel cimitero del capoluogo.