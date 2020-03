La 26enne con lo scalpo strappato rimane ancora in prognosi riservata

E' ancora ricoverata all'ospedale di Torino in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, la giovane 26enne di origine romena e residente in Valle Cervo, vittima dell'incidente successo martedì scorso a Occhieppo Inferiore. La ragazza, per cause in corso di accertamento nell'indagine condotta dalla Squadra mobile di Biella, era stata trasportata in gravi condizioni al Cto. I suoi lunghi capelli si erano imbrigliati nel macchinario di un ponte sollevatore di un'officina e l'azione aveva portato allo strappo del suo scalpo.

Nonostante l'intervento di microchirurgia dell'equipe medica del nosocomio di Torino ad oggi non si possono escludere che alcuni segni rimarranno permanenti. Gli agenti della Mobile non hanno ancora potuto sentire la testimonianza della 26enne. Si attende quindi questo colloquio per capire cosa sia successo all'interno dell'officina. La giovane era in compagnia del fidanzato che stava facendo alcuni lavori di manutenzione alla sua automobile.