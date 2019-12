Festa dell’Immacolata, cori in concerto nella chiesa di Prativero

Domenica 8 dicembre alle 15,30 in occasione della Festa dell’Immacolata si terrà a Pratrivero, nella Chiesa Parrocchiale, un concerto organizzato dalla Corale Aurora Montis in collaborazione con la Parrocchia ed il Comitato Festeggiamenti di Pratrivero. Oltre alla Corale Aurora Montis sarà ospite il Coro Monti Liguri di Genova, formazione a voci miste di Genova, che pratica soprattutto il canto di montagna sovente rielaborato o riarmonizzato.

La Corale "Aurora Montis", fondata a Pratrivero nel 1961 dal parroco Don Fernando Marchi, che ne curò la direzione fino al 1979, si ripropone dal 1995, grazie all'iniziativa del maestro professor Gianluigi Colpo e di un gruppo di ex-coristi, in una formazione completamente rinnovata, con l'obiettivo di promuovere la musica corale impegnativa e di tramettere la passione per il canto. Il repertorio è piuttosto vasto: comprende canti liturgici, composizioni polifoniche sacre e profane dal rinascimento agli autori contemporanei. Non mancano canti della tradizione popolare biellese, regionale e brani di musica moderna.

La Corale si esibisce nella propria parrocchia in occasione delle principali solennità religiose e comunitarie e ha partecipato a numerosi concerti e manifestazioni sul territorio nazionale, nel 2011, per la prima volta, si è esibito all'estero. Nel mese di maggio 2013 il coro ha presentato il primo CD, frutto di una esperienza bella e impegnativa che è stata occasione di crescita e coesione per l'intero gruppo. La corale è iscritta dal 2000 all'Associazione Cori Piemontesi.