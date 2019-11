Le RSgirls tornano da Tallin con un oro ed un bronzo FOTO

Trasferta estremamente soddisfacente per le atlete della Rhythmic School in Estonia invitate a partecipare all’incontro amichevole internazionale Autumn Grace 2019 svoltosi nel week end a Keila in un magnifico centro sportivo in prossimItà della capitale estone Tallin. Giulia Sapino nelle allieve 2 ha ottenuto il primo posto nel concorso generale avendo ottenuto il miglior punteggio al corpo libero ed il terzo al cerchio. Ginevra Bravaccino nelle allieve 1 ha ottenuto la medaglia di bronzo nel concorso generale, conquistando il miglior punteggio alla palla ed il terzo al corpo libero; inoltre, per la sua verve, il suo temperamento ed il suo sorriso è stata premiata come Miss Graatsia ricevendo corona e fascia fra l’ammirazione di tutte le partecipanti.

"Le due RSgirls si sono confrontate con le pari età di associazioni Bielorusse e delle tre repubbliche baltiche: Estonia, Lettonia e Lituania. Esperienza molto costruttiva per le ginnaste – afferma Tatiana Shpilevaya che ha accompagnato le atlete in Estonia – hanno potuto confrontarsi con realtà, al di fuori del contesto nazionale, di ottima levatura. Lo stimolo di gareggiare all’estero ha aumentato l’adrenalina che è stata trasformata dalle ginnaste in ottime esibizioni che hanno fruttato buoni punteggi e risultati insperati".

"Torniamo quindi dalla trasferta all’ Est – conclude la tecnica - con la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro e di essere sulla strada giusta per affrontare nel modo migliore i prossimi appuntamenti agonistici. Le atlete della Rhythmic School saranno impegnate ai primi di dicembre a Porto San Giorgio nelle Marche per la finale nazionale del Torneo delle regioni, manifestazione a cui la società candelese è stata ammessa con due squadre".