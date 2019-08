Auto ribaltata a Salussola nella notte, sospetta guida in stato di ebbrezza

Si sarebbe messo al volante dopo aver assunto dell'alcol oltre i limiti consentiti dalla legge il conducente dell'auto che intorno alle 4 di questa notte, 1° agosto, è finita fuori strada capottata. L'incidente è avvenuto a Salussola, sulla strada statale che dalla frazione Arro porta a Carisio. Con l'uomo, un giovane di cui non sono ancora note le generalità, anche altri quattro amici. Al momento sembra che nessuno di loro abbia riportato gravi ferite. Sulle cause dell'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il mezzo, e al 118.