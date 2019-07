La Traversata a Nuoto del Lago di Viverone compie 50 anni

Quando i fondatori diedero luogo alla prima edizione ufficiale (disputata in forma privata) de La Traversata a Nuoto del Lago di Viverone il 14 Agosto 1969, non ci si aspettava che potesse diventare un appuntamento fisso.

Il grande successo di questa manifestazione era già nell’aria nel 1976, anno in cui fu documentata e inserita negli annali archiviati dalla Pro Loco del Lago di Viverone.

Nel 2011 fu inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 14 traversate più importanti d’Italia ed il Piemonte vanta la più storica di queste traversate (infatti è l’unica che ha riproposto ogni anno l’evento). Il prossimo 3 agosto alle ore 14.30, avrà luogo la 50esima edizione, forse un record.

I figli di quei fondatori, il Club Lac Soleil e ASD Lago di Viverone (associazione sportiva per la promozione di tutte le discipline sportive) portano avanti questa tradizione che ormai ha un carattere nazionale, senza però dimenticare il principio amatoriale dell’evento.

La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, e soprattutto oggi è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni: mezzo secolo di successi e spirito sportivo.

Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Viverone Assessorato allo Sport si garantira’ una giornata di sport e svago, assicurando tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti con un adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore.

Sul sito www.asdlagodiviverone.com tutte le notizie e indicazioni in merito al circuito.

Sponsor tecnici saranno C.S.A.I.N (centri sportivi aziendali), SEA concessionario KIA Motors di Bollengo, Momo Bevande di Santhià, Cantina Monte Cillario e Acqua Lauretana.

Il Presidente dell’ASD Lago di Viverone, è orgoglioso del livello nazionale della manifestazione, premiata anzitutto per la qualità proposta. Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da 50 anni.

La distanza prevista è di circa 4 km. La partenza avverrà alle 14.30 dal Molo di Anzasco di Piverone e l’arrivo in frazione Comuna di Viverone presso il Club Lac Soleil.

Il tempo massimo di percorrenza, per l’intera traversata è valutato in due ore e trenta minuti. La premiazione di tutti i partecipanti è prevista per le ore 18.00.

Lo scorso anno sono stati registrati 84 atleti, il ritmo della gara è stato di buon livello, il primo classificato nella categoria maschile ha percorso il tratto di lago in 44’56’’ , femminile in 53’02’’.

Le iscrizioni, visto anche l’inserimento a carattere nazionale e gli standard di procedure che sono stati richiesti dal “Circuito”, saranno aperte sino alle ore 11.00 di sabato 3 agosto.