Cerrione: Furto a Magnonevolo, monili in oro nel bottino dei ladri

Hanno approfittato dell'assenza degli inquilini per fare il colpo in un'abitazione di via Chiesa in frazione Magnonevolo, a Cerrione. L'episodio è accaduto tra le 14 e le 16 di ieri, 4 luglio. Dopo aver forzato la porta finestra del primo piano, i topi d'appartamento hanno messo a soqquadro le stanze e rubato alcuni monili in oro, per un danno da quantificare. Al loro ritorno, i residenti non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri.