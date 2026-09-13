Tante cose da fare domenica 13 settembre

Domenica 13 settembre
- Occhieppo Inferiore, Sagra della salsiccetta
- Biella, festa Confraternita di Santiago di Compostella
- Bielmonte Piazzale 1 dalle 18,30 PerosInRete: il pianoforte di Davide Cava in concerto a Bielmonte
- Biella, Festa San Nicola ore 11,30 Santa Messa a distribuzione pani benedetti
- Mongrando, gara karaoke al polivalente dalle 14,30
- Mongrando, Monbricks dalle 14 al polivalente dalle 10
- Oropa, via santuario di Oropa 480 dalle 9,30 Escursione all'Alpe di San Bartolomeo e degustazione
- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Cavaglià, Palio dei Rioni 10,15 sfilata per le vie del paese da piazza Palatucci dalle 14 palio al campo sportivo rugby
- Pollone, festa patronale Santa Messa ore 11 con benedizione gonfalone pro loco
- Oropa, Fiera San Bartolomeo
- Biella, Fuoriluogo Festival
- Valdilana, Chromatic Chamber Orchestra
- Biella, “SHIFTWORK FESTIVAL – CULTURA E MUSICA”, in corso Lago Maggiore
- Brusnengo, Assaggi di Pro Loco piazza del mercato
- Tavigliano, Pratetto, Ronda delle cascine dalle 9
- Biella, piazzale Casalegno, Motor Day dalle 8 partenza 9.15. Punti di interesse: Biella piazza Casalegno 8-10 e 15-17; Cossato via Mazzini 9.15-10.45; Masserano centro 9.30-11.15: Borgosesia piazza Martiri e via XX Settembre 10.15-12.45 Sosta pranzo La Quercia Roasio 12.15-15.00; Candelo zona Ricetto 14.15-16.00; Bergo Pneumatici giochino 14.30-16.00
- Ponderano, mercatino in piazza dalle 8,30
- Viverone, passeggiata Solidale ritrovo alle 10 alle palafitte di Piverone
- Biella, Cittadella dello sport, piazza Martiri, e piazza Colonnetti dalle 9,45
- Biella, l’invito a studenti, famiglie e insegnanti della comunità di Biella di ritrovarsi davanti al Battistero per la Santa Messa prevista alle 10
- Rosazza, alle 16 Un vivace cimitero conferenza Craveia al cimitero
- Monte Camino, sulla cima saranno installati due pannelli panoramici realizzati da Franco Grosso
- Candelo, “Frammenti di Medioevo” dalle 10 alle 18
- Sandigliano, spettacolo Storie di Piazza dalle 16 a lato chiesa parrocchiale. Sandigliano nella storia: ore 11 Santa Messa, dalle 14, 30 rievocazione con sbandieratori.
- Pralungo, dalle 9 primo motoraduno di beneficenza del Motoclub Polizia di Stato – Delegazione di Biella, organizzato con il patrocinio del Comune.
- Biella, ATP Challenger “Biella Collezioni” Tennis Lab
- Sordevolo, Bagneri, Scuola Senza Pareti. Si tratta di “Cadregàt”
- Muzzano, riapre al pubblico l'Ecomuseo Cascina Praggi dalle 14,30
- Biella, Note per la Provincia Santuario della Brughiera 17,45
- Biella, Corsa della speranza, ore 10 minigiro 10,30 adulti Fondo Edo Tempia
- Pettinengo, concerto Restauri e chitarre 17,30
- Biella Cossila San Grato, festa patronale, alle 11 Santa Messa
- Coggiola, pranzo di comunità in via Piana 13
- Portula e Motori
- Zimone, Cantavino dalle 8, alle 15,30 gara di pigiatura dei bambini, ore 17 gara pigiatura adulti a piedi nudi