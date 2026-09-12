Biella, rissa a suon di bottigliate: è l'ennesimo episodio ai giardini di via Friuli

Ennesimo intervento dei Carabinieri ai Giardini Carlo Alberto dalla Chiesa, in via Friuli a Biella, dove si sarebbe verificata una rissa tra più persone. Secondo le prime informazioni, durante lo scontro sarebbero state utilizzate alcune bottiglie e sarebbe stata coinvolta anche una donna.

Si tratterebbe dell’ennesimo episodio avvenuto in un’area che, secondo le testimonianze dei residenti, un tempo era tranquilla e frequentata abitualmente da famiglie e bambini. I cittadini, stanchi di vivere in uno stato di crescente apprensione, richiedono maggiori controlli e sicurezza. Una maggior presenza delle forze dell'ordine, per sanare una situazione che si protrae da troppo tempo.

In corso ulteriori accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto; seguiranno ulteriori informazioni in merito.