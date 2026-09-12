Parità di genere e violenza sulle donne: evento a Biella

Il Centro Antiviolenza di Biella e la Casa Rifugio ad indirizzo segreto rivolta a donne vittime di violenza con o senza figli e figlie, organizza in collaborazione con Nova Coop un evento dedicato alla Parità di Genere e al contrasto alla violenza maschile sulle donne.

L’evento, a ingresso libero, si terrà sabato 19 settembre alle ore 17:00, presso il Fiorfiore Cafè al Centro Commerciale “Gli Orsi” e sarà l’occasione per Nova Coop di presentare le azioni a tutela di dipendente e cittadine e per C.I.S.S.A.B.O., Anteo Impresa Cooperativa Sociale e Associazione Underground di presentare i Servizi Biellesi a contrasto della violenza maschile sulle donne.

La collaborazione con Nova Coop si inserisce in un Progetto finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Regione Piemonte e in particolare il Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile sulle donne Azione 3.2. Al Bando regionale hanno partecipato il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziale del Biellese Orientale (C.I.S.S.A.B.O.) quale ente capofila e i partner Consorzio IRIS, Città di Biella, Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Cooperativa Animazione Valdocco, Società Cooperativa Maria Cecilia, Associazioni Underground, Non Sei Sola e PaViol, le organizzazioni sindacali CISL, CGIL, UIL. Nova Coop metterà a disposizione uno spazio animazione per bambinə e offrirà un rinfresco.