Fine settimana per Storie di Piazza con Malamore e Burlonesque

A Miagliano al Lanificio Botto, il 19 settembre alle ore 21, con replica al Ricetto di Candelo nel pomeriggio del 20 settembre, debutta Burlonesque un nuovo spettacolo di Storie di Piazza, che porta in scena cinque donne tra ironia, teatro di figura e uno sguardo contemporaneo sulla sensualità femminile. Il 20 settembre sarà presentato al Ricetto con il classico Malamore, ma l’amore no, di Guido Ceronetti, all’interno dell’evento ArteSapori al borgo ideato dal Comune di Candelo.

Un gruppo composto da quattro giovani artiste più una veterana del teatro, sarà protagonista di Burlonesque, un progetto che intreccia ironia, divertimento e teatro di figura e che nasce dal percorso di formazione e crescita artistica promosso dall’associazione, sotto il coordinamento di Manuela Tamietti e Oriana Minnicino.

Sempre ceronettiano e tutto al femminile è il percorso di visita teatralizzata che verrà presentato nel pomeriggio a Candelo il 20 settembre, per ArteSapori al Borgo (Mercato e fiera letteraria presenti dalle 10 alle 18).

Per Storie di Piazza l’appuntamento è con Malamore, ma l’amore no, alle 16,30 e poi con Burlonesque alle 17,30. Malamore è ormai un classico di Storie di Piazza aps, in scena tre attrici/cantanti; è stato presentato in altre regioni e rappresenta attraverso la musica, l’arte di strada, la poesia e il teatro di figura, il mondo di Guido Ceronetti.

Gli spettacoli sono inseriti nella rassegna Storie Biellesi 2026, realizzata con il contributo di Fondazione CRT, Regione Piemonte e Fondazione CRBiella, nell’ambito del Bando CulturHub, che ha riconosciuto al progetto un bonus dedicato ai giovani, di cui Burlonesque rappresenta una delle espressioni creative.

Storie di Piazza APS, ha scelto di mettere più volte le giovani generazioni al centro dei propri progetti. L'obiettivo dell’associazione non è soltanto valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del Biellese, ma anche creare occasioni concrete di formazione, orientamento e sperimentazione artistica, offrendo vere opportunità di confronto a ragazze e ragazzi.

Sia Burlonesque e Malamore, ma l'amore no è rivolto ad un pubblico adulto. Si precisa in particolare per le date indicate che Burlonesque, per i temi ironici trattati, è vietato ai minori di 14 anni.