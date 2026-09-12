Camminata Camandonina per il progetto di Yoro in Uganda

Il 19 settembre torna l’ottava edizione della Camminata Camandonina World Edition, l’evento solidale della Fondazione Maria Bonino che quest’anno sosterrà il Progetto di Yoro, all’interno del campo rifugiati Rhino Camp in Uganda. L’obiettivo è garantire un pasto nutriente e completo ogni giorno a 280 bambini presso scuola di St. Francis di Assisi. Nel 2025, grazie ai 360 iscritti e ai numerosi sostenitori, abbiamo raccolto 6.617 euro, destinati al progetto di contrasto alla malnutrizione infantile presso l’Ospedale Pediatrico di Sokpontà, in Benin, gestito dall’Associazione L’Abbraccio con cui la Fondazione collabora dal 2019.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 c'è il Concorso Fotografico realizzato in collaborazione con il Fotoclub Biella, nato per raccontare la Camminata attraverso gli occhi dei partecipanti. Fino al 5 ottobre 2026 sarà possibile condividere il proprio scatto su Facebook o Instagram (con profilo pubblico), utilizzando l'hashtag #contestcamandonina2026 e taggando le pagine della Fondazione Maria Bonino e del Fotoclub Biella. Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito della Fondazione.

Cristina Bonino, Vicepresidente della Fondazione Maria Bonino, dichiara: “La Camminata Camandonina di quest’anno ci permetterà di costruire un ulteriore ponte di solidarietà tra il nostro territorio, bellissimo e molto generoso, e la mensa scolastica del campo profughi “Rhino Camp” in Uganda, unendo ancora una volta le due sponde che hanno segnato la vita di Maria. Il progetto per il quale cammineremo insieme, è vitale per assicurare cibo e istruzione a centinaia di bambini rifugiati. Siamo inoltre profondamente grati al Fotoclub di Biella per aver scelto di aderire alla nostra causa: attraverso il concorso fotografico, trasformeremo la bellezza della nostra terra e l'entusiasmo dei camminatori in un racconto di immagini capace di generare ulteriore valore e consapevolezza.”

Matteo Cerreia Vioglio, Presidente del Fotoclub Biella replica: “Per noi del Fotoclub Biella questa collaborazione rappresenta un modo per mettere la fotografia al servizio di un’iniziativa di solidarietà e, nello stesso tempo, per coinvolgere direttamente chi partecipa. Saremo presenti lungo il percorso per accompagnare fotograficamente la Camminata e raccontarne i momenti, le persone e l’atmosfera. Da questa volontà nasce anche il concorso fotografico dell’edizione 2026: un invito rivolto a tutti i partecipanti a raccontare la Camminata attraverso il proprio sguardo.”

A causa dell'emergenza Ebola che sta interessando l'Uganda, suor Laura, responsabile del progetto di Yoro all'interno del campo rifugiati Rhino Camp, non potrà essere presente di persona alla Camminata Camandonina. Sarà però protagonista di un videomessaggio che verrà proiettato durante l'evento, attraverso il quale racconterà il funzionamento del progetto e spiegherà come verranno impiegati i fondi raccolti grazie alla partecipazione dei camminatori.

La Camminata Camandonina in presenza

La Camminata Camandonina in presenza prenderà il via alle ore 10.00, con ritrovo dalle 9.30, dal Piazzale del Santuario del Mazzucco di Camandona, dove sarà disponibile un ampio parcheggio per i partecipanti. L'evento prevede due itinerari con partenza e arrivo dal Santuario: un percorso avanzato, pensato per i camminatori più esperti, e un percorso base, adatto alle famiglie con bambini e a chi desidera affrontare una camminata più accessibile. La mappa dei sentieri e la descrizione dei percorsi sono disponibili sul sito della Fondazione.

Dalle ore 12.00 ci sarà la possibilità di pranzare presso la struttura coperta della Pro Loco di Camandona (Piazza Fraz. Falletti). Per info menù e prenotazioni entro il 17 settembre: WhatsApp al 3501456706.

Chi deciderà di partecipare all’ultimo momento potrà iscriversi direttamente la mattina stessa, a partire dalle ore 9.00 alle ore 9.30.

Il pacco gara verrà consegnato il giorno della Camminata e, solo per i primi 300 iscritti, saranno disponibili lo zainetto e la maglietta ufficiale dell’evento.

La Camminata Camandonina a distanza

Chi non potrà essere presente a Camandona il 19 settembre potrà comunque partecipare alla “camminata a distanza”, iscrivendosi online e ricevendo il pacco gara direttamente a casa. A quel punto basterà correre, camminare o fare nordic walking dove si desidera, da solo o in compagnia.

L’iscrizione in presenza o a distanza potrà essere effettuata attraverso il sito web della Fondazione: www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/

Sostenitori e collaborazioni

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, con il patrocinio del Comune di Camandona e di ATL Terre dell’Alto Piemonte. Grazie per il contributo a: Mosca 1916, Lauretana, Menabrea, Natural Boom, Caseificio Valle Elvo, Brusa, Conad Valle Mosso, Pasticceria Massera, Gioielleria Stefano Pivano, BiboSport, Star – Eyewear, Filatura Bertoglio Italo, Robinson e Oplà Comunicazione.

Con il sostegno di: Associazione EduTerra, Pro Loco di Camandona, Coro dei Cantori di Camandona, Cascina Oremo, Tantintenti, Domus Laetitiae, Il Filo da Tessere, Sportivamente, Asad Biella, Eleonora Frida Mino e Associazione Bonaventura.

Grazie anche a tutti i volontari che ogni anno collaborano con la Fondazione per la riuscita dell’evento.

Il progetto di Yoro in Uganda

Nel villaggio di Yoro, all'interno del campo rifugiati Rhino Camp nel nord dell'Uganda, la scuola primaria St. Francis of Assisi offre istruzione, protezione e speranza a centinaia di bambini rifugiati provenienti da Sud Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Molti arrivano a scuola senza aver mangiato e percorrono chilometri a piedi ogni giorno.

La Fondazione Maria Bonino sostiene la mensa scolastica della scuola, garantendo un pasto quotidiano ai bambini più vulnerabili. Il progetto è seguito dalle Suore Comboniane, con cui la Fondazione collabora dal 2006 nel territorio di Arua, proseguendo il legame nato grazie all'impegno di Maria Bonino in Uganda.

Come nasce la Fondazione Maria Bonino

“Sono veramente contenta, al di là di ogni retorica. Qui ho potuto sperimentare il senso e il gusto del mio lavoro”, scriveva Maria Bonino nel 1982 in una delle sue prime missioni in Africa. “Quello che vorrei per me è di restare qui. Mi piace questo tipo di vita e di lavoro e, nonostante le inevitabili difficoltà, sento che qui le mie giornate hanno un senso”.

Medico pediatra biellese, Maria ha esercitato per molti anni la professione in diversi Paesi dell’Africa a sud del Sahara. Nel marzo 2005, mentre operava in un contesto di emergenza in Angola, durante un’epidemia di morbo di Marburg, ha perso la vita insieme a molti suoi piccoli pazienti. L’eredità che Maria ha lasciato è fatta di responsabilità e impegno.

Per questo motivo, nel suo ricordo e “sui suoi passi”, parenti e amici hanno dato vita alla Fondazione, che da quasi vent’anni prosegue con determinazione il suo lavoro a favore dei bambini africani.

Iscriviti alla Camminata Camandonina ( www.fondazionemariabonino.it/camminata-camandonina/ ): insieme possiamo raggiungere un importante traguardo solidale.

Ogni passo può fare la differenza: partecipa anche tu e sostieni il progetto di Yoro.

Biella 11/09/2026

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