“iNat Together” arriva a Biella: una passeggiata per scoprire la natura della Conca di Oropa

Biella entra nella rete mondiale di “iNat Together”, la campagna promossa da iNaturalist che, dal 18 al 28 settembre 2026, invita persone e comunità di tutto il mondo a uscire, incontrarsi e osservare insieme la natura del proprio territorio.

iNaturalist è una piattaforma digitale dedicata alla citizen science, la scienza alla quale possono contribuire direttamente anche i cittadini. Attraverso il sito e l’app gratuita è possibile registrare, condividere e identificare osservazioni di piante, animali, funghi e altri organismi incontrati in natura. Fotografie e registrazioni sonore diventano così testimonianze utili per documentare la biodiversità e possono essere esaminate e identificate con l’aiuto della comunità internazionale della piattaforma.

“iNat Together” - evento mondiale che si svolge dal 18 al 28 settembre 2026 - nasce per dare a questa esperienza anche una dimensione sociale. L’obiettivo della campagna non è stabilire record o classifiche, ma incoraggiare le persone a osservare la natura insieme: con amici, familiari, associazioni o altri membri della propria comunità. Passeggiate guidate, incontri e attività locali realizzati durante gli stessi giorni confluiscono in un progetto internazionale condiviso, creando idealmente una grande esplorazione collettiva della biodiversità mondiale.

La partecipazione è gratuita, tutte le osservazioni inserite tra il 18 al 28 settembre 2026 saranno valide ai fini del progetto. L’appuntamento biellese è in programma domenica 20 settembre 2026, con ritrovo alle ore 9.30 presso il Giardino Botanico di Oropa. Nel corso della mattinata, la Conca di Oropa ospiterà una passeggiata guidata dedicata alla scoperta e alla documentazione della biodiversità locale.

L’iniziativa è organizzata dalla professoressa Deborah Isocrono, del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di Torino, e da Fabrizio Bottelli, del Giardino Botanico di Oropa.

Durante la passeggiata, i partecipanti saranno accompagnati nell’osservazione degli esseri viventi presenti nella Conca di Oropa. Gli incontri fatti lungo il percorso potranno essere documentati attraverso fotografie o registrazioni sonore e caricati tramite l’app iNaturalist nel progetto creato appositamente per l’evento. Le osservazioni potranno inoltre confluire in altri progetti presenti sulla piattaforma, tra cui bioBItech e Biodiversità della Valle Oropa.

Ogni osservazione diventerà così un piccolo ma concreto contributo alla conoscenza della biodiversità. I dati raccolti a Oropa entreranno a far parte dell’iniziativa internazionale, collegando l’esperienza locale a quelle vissute, nello stesso periodo, da comunità e appassionati di natura in altre parti del mondo.

Non occorre essere naturalisti esperti per partecipare. iNaturalist propone suggerimenti per il riconoscimento degli organismi osservati e la sua comunità può contribuire successivamente a verificarne l’identificazione. La passeggiata sarà quindi anche un’occasione per imparare a guardare l’ambiente circostante con maggiore attenzione e per avvicinarsi in modo semplice alla citizen science, la scienza costruita anche grazie alla partecipazione dei cittadini.

Chi desidera prendere parte all’iniziativa è invitato a scaricare gratuitamente l’app iNaturalist, creare in anticipo un account e aderire al progetto dedicato all’appuntamento biellese. Si consiglia di portare uno smartphone e di indossare abbigliamento e calzature adatti a una passeggiata all’aperto in quota.

Informazioni pratiche

Data: domenica 20 settembre 2026

Orario di ritrovo: ore 9.30

Luogo di ritrovo: Giardino Botanico di Oropa

Durata: circa tre ore

Difficoltà: T–E, da turistica a escursionistica

Partecipazione: gratuita, con prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni: gboropa@gmail.com – 015 2523058

Progetto iNaturalist dell’evento biellese:

https://www.inaturalist.org/projects/inat-together-a-biella-natura-alla-conca-di-oropa

Pagina ufficiale della campagna internazionale:

https://www.inaturalist.org/pages/inattogether

Progetto internazionale “iNat Together 2026”:

https://www.inaturalist.org/projects/inat-together-2026

Hashtag ufficiali:

#iNatTogether #iNatTogetherBiella #iNaturalist