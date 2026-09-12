A Benna la 17ª Camminata dei 5 Ponti - Foto e video di Mauro Benedetti, foto di Zinga Power

Ieri sera, venerdì 11 settembre, a Benna si è tenuta la 17ª Camminata dei 5 Ponti, appuntamento affiancato dalla quinta Camminata ludico-motoria e dal secondo mini giro di 600 metri dedicato ai bambini.

Oltre 60 i partecipanti, tra camminatori e corridori, che hanno affrontato il percorso con partenza nel centro del paese e tracciato immerso nel verde, ai margini della Baraggia.

L'iniziativa è stata organizzata da Sport Folclore Benna e dalla Bocciofila San Secondo Bennese, con la collaborazione tecnica dell'AS Gaglianico 1974 e il patrocinio del Comune di Benna.

Il ricavato della Camminata andrà a favore delle scuole di Benna, mentre quello della gara di bocce in programma domani alla Fondazione Clelio Angelino ETS.