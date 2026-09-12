Tollegno, installate due nuove colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Due nuovi punti di ricarica per le auto elettriche entrano a far parte dei servizi disponibili sul territorio comunale. Sono state completate in questi giorni le installazioni delle due infrastrutture previste in via Vittorio Veneto e in via Gramsci, al Villaggio Filatura. Per l’utilizzo si dovrà attenderne, a breve, l’allacciamento. Le due localizzazioni erano state individuate dal Comune nell'ambito del protocollo sottoscritto con Enel X Way Italia per la realizzazione della rete di ricarica.

L'intervento rientra nel Progetto Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale, che vede Poste Italiane quale soggetto attuatore e che, accanto al potenziamento dei servizi degli uffici postali nei piccoli Comuni, comprende anche la realizzazione di infrastrutture pubbliche per la mobilità elettrica. Enel X Way Italia è il soggetto incaricato dell'installazione e della gestione tecnica delle colonnine.

Le infrastrutture saranno accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; la ricarica potrà essere attivata attraverso smartphone, tessera RFID o gli altri strumenti di pagamento elettronico previsti. Gli stalli appositamente segnalati saranno riservati ai veicoli elettrici per il tempo necessario alla ricarica.

«È un intervento forse piccolo, ma concreto e utile – commenta il sindaco di Tollegno, Daniele Ghisio –. Anche un Comune delle nostre dimensioni deve progressivamente dotarsi dei servizi richiesti da una mobilità che sta cambiando. Abbiamo scelto due punti diversi del paese proprio per distribuire il servizio sul territorio: via Vittorio Veneto e il Villaggio Filatura. È un ulteriore tassello nel percorso di attenzione all'ambiente e di aggiornamento dei servizi che stiamo portando avanti».

L'installazione e la gestione delle infrastrutture sono effettuate a cura di Enel X Way Italia secondo quanto previsto dal protocollo, che pone a suo carico, tra l'altro, collegamento alla rete elettrica, installazione, manutenzione, segnaletica e collaudo.