Biella 4 Racing, Valeria Deglialberti al via del 10° Rally Val D’Aveto

Le vacanze estive sono ormai un ricordo ed anche l’attività agonistica in casa Biella 4 Racing riprende a pieno ritmo, con un settembre che si preannuncia ricco di impegni corsaioli.

La prima ad indossare tuta e casco sarà Valeria Deglialberti, pronta a difendere per la prima volta i colori B4R alla 10° edizione del Rally Val D’Aveto, terz’ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 2. Ad attenderla il sedile di destra della Peugeot 106 di classe N2 condotta in gara da Alberto Degliantoni per i colori della Scuderia Piloti Sipontini.

La manifestazione, organizzata dalla Lanterna Rally, prevede sette prove speciali, tre sabato 5 settembre al pomeriggio, con il triplice passaggio sulla “Apicella”, per proseguire la domenica con i tratti di “Due Valli” e “Montebruno”, da ripetersi per due volte. In totale, ad attendere gli equipaggi, saranno 64,32 chilometri di gara, a cui vanno sommati i 188,66 di trasferimenti, per un percorso complessivo di 252,98 chilometri. Ad ospitare partenza, arrivo, riordini ed assistenze, saranno a vario titolo, le città di Rezzoaglio, Rocca d’Aveto, S. Stefano d’Aveto e Allegrezze.

“Dopo qualche mese di fermo si torna in macchina - esordisce Valeria Deglialberti - e si torna a far coppia con Alberto, pilota con cui ho già gareggiato in passato e con il quale mi trovo molto bene. Per noi sarà un rally nuovo e mai affrontato, siamo curiosi di vedere come ce la caveremo anche perché saremo fuori casa, una variabile in più che ci stimola molto. Gareggeremo in N2, una classe sempre molto affollata e con equipaggi molto veloci. Ce la metteremo tutta, con l’obiettivo del divertimento ben presente!”.