Vacanze finite, si torna in pista: ecco le gare di Equipe Vitesse

Vacanze terminate per Equipe Vitesse che nel weekend prossimo toglie ciabattine e costume per rinfilarsi tuta e casco e riprendere in mano cronometri e tabelle tempi.

Alla 41° edizione del Rally Città di Torino, valevole come CRZ di prima zona, ci saranno 2 equipaggi a difendere i colori di scuderia: i giovani Gioele Galasso Poletto e Nicolò Bottega risalgono a bordo della Renault Clio Rally 5 con il numero 51 e tenteranno di aggiudicarsi un buon piazzamento in questa difficile classe, mentre nella sempre verde N2, ritornano dopo qualche stagione di inattività, Giuliano Ramanzin e Cristian Favaro, sulla intramontabile Peugeot 106 numero 90, con l'obiettivo di divertirsi ma cercando di fare il massimo sulle belle prove speciali piemontesi, che si snoderanno tra le Valli di Lanzo e il Canavese.