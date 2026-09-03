Biella Rugby completa la rosa, ecco Tommaso Tonetta

Con l'ingaggio di Tommaso Tonetta, Biella Rugby completa la propria rosa. Il club gialloverde si assicura le prestazioni dell'avanti classe 2004, uno dei prospetti più interessanti della Serie A1, pronto a mettersi alla prova per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Nato il 28 febbraio 2004, 190 cm per 103 kg, Tonetta è un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di numero 8, ma anche di adattarsi con efficacia in seconda linea, grazie alle sue qualità fisiche e tecniche. Cresciuto nel settore giovanile del Verona Rugby, ha fatto parte del percorso federale partecipando alle attività del Centro di Formazione Permanente FIR Under 18 e Under 19 di Treviso, vestendo inoltre la maglia delle Nazionali giovanili azzurre con la convocazione per Italia Under 18-Irlanda Under 18 e per il tour della Nazionale Under 19 in Galles.

Nelle ultime stagioni è stato tra i protagonisti del Verona Rugby in Serie A1, contribuendo al raggiungimento di due semifinali playoff consecutive e affermandosi come uno degli avanti più interessanti della categoria.

Per Tonetta quella con Biella rappresenta la prima esperienza nel massimo campionato nazionale: "Ho scelto Biella per continuare il mio percorso di crescita sportiva con la prima esperienza nel massimo campionato nazionale in un club serio e ambizioso, che ringrazio per la fiducia e l'opportunità che mi ha dato". L'inizio della sua avventura in gialloverde sarà però condizionato da un grave infortunio al ginocchio rimediato nell'ultima partita della scorsa stagione. Un ostacolo che il giovane avanti è determinato a superare. "Purtroppo, arrivo a Biella con un brutto infortunio rimediato nell'ultima partita di campionato della scorsa stagione. Sono una persona seria e determinata e farò del mio meglio per rientrare il prima possibile e dare il mio contributo nell'ultima parte della stagione".

Fuori dal campo ama viaggiare, visitare posti nuovi, trascorrere il tempo con gli amici e rilassarsi guardando serie TV.

A presentare il nuovo acquisto è ancora il coach degli avanti del Biella Rugby, Niccolò Badocchi: "Tommaso è un numero 8 che può giocare tranquillamente anche in seconda linea. Ha fatto l'Accademia a Verona e un anno al Centro di Formazione di Treviso. È stato eletto MVP della squadra per due stagioni consecutive e credo che negli ultimi due anni sia stato l'avanti più forte della Serie A1. Portarlo a Biella è stata un'operazione fatta pensando sia al presente sia al futuro, perché volevamo assicurarci un talento competitivo e aiutarlo a crescere ulteriormente all'interno del nostro gruppo. Purtroppo, nell'ultimo minuto dell'ultima partita della passata stagione, ha riportato un infortunio al ginocchio e probabilmente lo rivedremo in campo dopo gennaio. Siamo certi, però, che quando sarà pronto farà la differenza e non vede l'ora di dimostrarlo".

Anche il diesse Corrado Musso ci tiene a dare il benvenuto a Tommaso Tonetta: “E’ un ragazzo che abbiamo individuato contestualmente alla contrattualizzazione di Badocchi. Eravamo alla ricerca di una terza linea e il suo profilo era davvero molto interessante. Purtroppo, si è infortunato sul finire della stagione e dovrà attendere prima di poter tornare a giocare, ma è arrivato a Biella e si è sottoposto a vari controlli medici e dovrebbe essere pronto per la seconda parte dell’anno. Sta seguendo tutta la parte di recupero con il nostro staff e davvero non vediamo l’ora di vederlo tornare in campo”.