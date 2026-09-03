Golf, l’elvetico Kiril Engeli Poretti al comando del 19°Reply Italian International Teodoro Soldati Trophy FOTO

Inizio a sorpresa nel 19° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy che è scattato sullo storico percorso del Golf Club Biella Le Betulle.

La rivelazione di giornata è stata lo svizzero Kiril Engeli Poretti che, partito tra i primi, ha fissato l’asticella dove nessuno è più riuscito ad arrivare. L’elvetico ha infatti chiuso con un notevole score di 67 (-6) mettendosi alle spalle gli altri 143 partecipanti. Un round perfetto, senza errori con 4 birdie e un eagle alla buca 11: >. Kiril si allena al Golf Lugano e Golf Varese dove è seguito dai maestri Nicola Gubernati e Gregory Molteni: >.

Alle sue spalle ad un colpo lo svedese Kalle Stenson con 68 (-5). A seguire con 69 (-4) la coppia inglese Sebastian Duffield e Luke Antoun. In quinta posizione con 71 (-2) il primo degli azzurri Alessio Santinelli (Olgiata), il finlandese Lionel Mutikainen, lo svizzero Luca Zimmermann e gli altri due inglesi Maximilian Blake e James Matthews e il sudafricano Evan Marais il migliore dei sudafricani arrivati come sempre molto combattivi e per puntare alla vittoria. A 5 colpi dal leader appena fuori dai top ten nel folto gruppo dei 72 (-1) anche gli italiani Samuele Ferrario (Varese), Leonardo Zanardi (Arzaga) e Leonardi Girardi (Asolo) già campione Italiano Under 12 al Golf Cavaglià nel 2023.

Ottimo esordio per i giocatori di casa appaiati al 23° posto con 73 in perfetto par. Filippo Gamma ha chiuso la prima giornata con due birdie e ed un solo momento di incertezza al par 5 della buca 11. >. Molto bene tra alti e bassi anche l’altro portacolori de Le Betulle Andrea Rosso autore di giro con 5 birdie, 3 bogey e un doppio.

Naufragato intorno alla centesima posizione il francese Anatole Fabre con 79 (+6) che era accreditato del miglior handicap di iscrizione (-5.4). Mentre sono solo una trentina i giocatori che sono riusciti a stare in o sotto il par del campo che ricordiamo essere 73.

Oggi il taglio (ipotizzato sul +4) lascerà in campo i primi 60 della classifica più gli eventuali pari merito che parteciperanno alle 18 buche finali di venerdì per iscrivere il nome sull’albo d’oro dopo il campione uscente l’olandese Youp Orsel. In palio oltre al titolo individuale ci sarà anche il Nations’Trophy (detentore il Belgio) che verrà assegnato stasera tenendo conto dei migliori 2 score su 3 di ogni giro. Guida la classifica provvisoria Svizzera 1 con 138 punti, seguita dalla Svezia con 141. Quarta Italia 2 con 144.

L’evento anche quest’anno conferma i numeri record delle precedenti edizioni con oltre 160 richieste di iscrizione e ben 20 nazioni rappresentate: Italia, Francia, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Estonia, Slovacchia, Polonia, Finlandia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia e Lituania.

Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, ha visto in azione nel recente passato una lunghissima serie di giovani che hanno poi spiccato il volo nei tour professionistici, come ad esempio: Viktor Hovland, Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew e Alex Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab, Marcus Kinhult e Gregorio De Leo.

Partner dell’evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Reply affianca quest’anno alla competizione sportiva una serie di esperienze interattive dedicate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove forme di interazione tra mondo fisico e digitale, disponibili all’interno della Club House e accessibili ai partecipanti e agli ospiti del torneo.

L’evento si disputa a Magnano con ingresso (libero) sulla statale che collega Biella ad Ivrea.