Da Biella alla Thailandia, Matteo Fatarella vince per KO al 4° round

Non era una semplice trasferta. Non era una vacanza. Era una sfida con sé stesso, con il ring e con una realtà sportiva profondamente radicata nella cultura thailandese.

A soli 18 anni, Matteo Fatarella porta a casa una vittoria di grande prestigio per il Team Dipaolo – Paul Fit Biella Home Gym ASD, imponendosi per KO al quarto round al termine di un match intenso, combattuto e particolarmente ostile.

Dall’altra parte del ring un giovane atleta thailandese, abituato a vivere e allenarsi nel cuore della patria della Muay Thai, con una significativa esperienza maturata proprio in Thailandia. Un avversario tutt’altro che semplice, capace di mettere il giovane biellese alla prova in un confronto che, round dopo round, si è trasformato in un vero spettacolo per il pubblico presente.

Ma alla fine è stato Fatarella ad avere la meglio, chiudendo il match nel quarto round e coronando nel migliore dei modi un percorso di preparazione costruito con sacrificio, disciplina e continuità. Il risultato nasce da un’esperienza di tre settimane vissuta a Krabi, dove l'atleta ha scelto di immergersi completamente nella realtà thailandese.

Un periodo caratterizzato da ritmi estremamente impegnativi: sveglia presto, 5 chilometri di corsa, due ore di allenamento intenso al mattino e una seconda sessione di circa due ore nel tardo pomeriggio. Una routine quotidiana che ha richiesto grande disciplina e che ha permesso al giovane atleta di confrontarsi non soltanto con nuovi metodi di allenamento, ma con una cultura nella quale la Muay Thai rappresenta una parte autentica della vita quotidiana.

«Tre settimane a Krabi non sono state una semplice vacanza, ma un’immersione totale in una cultura dove la lotta è disciplina, sacrificio e stile di vita», racconta Fatarella. Tra allenamenti, corsa e recupero, ha avuto anche l’opportunità di vivere pienamente l’ambiente locale, dalla cultura al vero cibo thailandese, entrando sempre più nel clima che accompagna quotidianamente i fighter del posto. Il giorno del match ha rappresentato il momento in cui tutte quelle ore di lavoro sono confluite in pochi minuti sul ring.

La fatica accumulata durante le settimane precedenti si è trasformata in concentrazione, adrenalina e determinazione. Il combattimento è stato intenso fin dalle prime battute, chiamato a confrontarsi con un avversario esperto e perfettamente a proprio agio nel contesto thailandese. Ne è nato un match duro, combattuto e spettacolare, nel quale nessuno dei due atleti ha concesso facilmente terreno all’altro. Round dopo round, Fatarella ha però continuato a imporre il proprio ritmo, fino alla conclusione definitiva al quarto round, quando è arrivato il KO che ha sancito la sua vittoria.

Un successo che assume ancora più valore considerando l’età dell’atleta e il livello dell’avversario affrontato. Grande soddisfazione anche per il coach Samuel Dipaolo, che ha accompagnato il percorso sportivo di Matteo e che sottolinea soprattutto il lavoro svolto durante l’intera stagione. «Sono estremamente fiero di Matteo e del risultato che ha ottenuto. Questa vittoria non è arrivata per caso: è il risultato di una stagione impeccabile e, soprattutto, di un lavoro costante costruito giorno dopo giorno».

Per Dipaolo, infatti, il KO rappresenta soltanto l’ultimo fotogramma di un percorso molto più ampio. Dietro quei pochi minuti sul ring ci sono mesi di preparazione, allenamenti, sacrifici, disciplina e la capacità di continuare a lavorare anche quando i risultati non sono ancora visibili. Ed è proprio questo, secondo il coach, l’aspetto più importante della prestazione di Fatarella: «Vedere un ragazzo di soli 18 anni affrontare un’esperienza del genere e riuscire a esprimersi a questi livelli è motivo di grande orgoglio. Il risultato è importante, ma lo è ancora di più il percorso che Matteo andrà a fare per arrivare in vetta nella Muay Thai».

Nel suo racconto, infatti, il giovane fighter dedica parole di riconoscenza al Maestro Malatesta, fondamentale per il percorso tecnico e umano affrontato in Thailandia, e a tutti i compagni di squadra che lo hanno accompagnato durante l’esperienza. «La forza per salire su quel ring non è arrivata solo dai miei pugni: è arrivata dal lavoro di squadra». Un concetto che racchiude perfettamente lo spirito del Team Dipaolo: il risultato del singolo nasce dal lavoro di un gruppo. «Un ringraziamento speciale va al Maestro Malatesta, la cui guida tecnica e umana durante il camp in Thailandia è stata fondamentale per affrontare ogni singola sessione e il match con la giusta mentalità. Un grazie di cuore va anche ai miei compagni di squadra: presenze insostituibili che mi hanno assistito, spronato e sostenuto in ogni momento di questa avventura. Questa sfida la porto a casa insieme a tutti voi».

A 18 anni, Fatarella torna quindi dalla Thailandia con una vittoria che rappresenta molto più di un semplice risultato sul tabellino. Un KO al quarto round ottenuto in un contesto difficile, contro un giovane atleta thailandese con esperienza maturata nella propria terra, al termine di un incontro combattuto e spettacolare. Per il Team Dipaolo – Paul Fit Biella Home Gym ASD è un’altra importante conferma del lavoro svolto durante la stagione e della crescita dei propri atleti.

Per il giovane biellese, invece, è una nuova tappa di un percorso appena iniziato. La Thailandia gli ha lasciato un’esperienza, una vittoria e soprattutto la consapevolezza che dietro ogni risultato importante esiste una sola costante: il lavoro quotidiano. E a soli 18 anni, il viaggio di Matteo Fatarella è appena cominciato.