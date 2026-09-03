Si scaldano i motori nel weekend, tre vetture in gara per Rally & Co

Riparte alla grande la stagione agonistica della scuderia Rally & co, che parteciperà nel weekend in arrivo con 3 vetture alla tappa unica di campionato italiano velocita fuoristrada in programma sulla pista di casa, il tracciato Bernardo Seletto di Veglio Biellese.
Punte di diamante saranno Alberto Gazzetta e Denis Cortese che a bordo della loro Ford Fiesta Proto cercheranno di bissare la vittoria 2025 . Simone Lanfranchini affronterà una nuova sfida correndo per la prima volta da solo a bordo della Jeep Proto TD di classe B2 ,una nuova esperienza per il valsesiano che si troverà a dover gestire eventuali difficoltà sul circuito biellese.
Rientro in gara per Paolo Gazzetta affiancato in questa occasione da Alessandro Merlo, in gara sulla Suzuki Vitara preparata nell'officina di famiglia situata in frazione Romanina a Valdilana