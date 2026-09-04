Biella Corse in forze al 41° “Citta’ di Torino”

Riprendono questo fine settimana le “attività sportive” di Biella Corse, impegnata in gara con equipaggi e navigatori in Piemonte (Rally Città di Torino) e in Lombardia (Rally 1000 Miglia).

Rally Città di Torino

Presenza massiccia della Scuderia al 41° Rally Città di Torino e Valli di Lanzo, gara valida per la Coppa Rally di Zona 1 (quinto appuntamento della stagione) che si corre questo fine settimana in Piemonte, fra le valli di fra la Valle di Lanzo e il Canavese, in provincia di Torino.

Al via ci saranno infatti sei equipaggi e quattro navigatori a fianco di piloti di altra scuderia.

Per quanto riguarda gli equipaggi, i primi a partire, con il numero 16, saranno Elvis Grosso e Jenny Grosso, padre e figlia, su di una Skoda Fabia Evo (gruppo Rally 2).

Poco più dietro, con il numero 24, entreranno in gara il valdostano Manuel Dublanc e l’ossolano Marco Bevilacqua, alla guida di una Renault Clio (Gruppo Rally 3). Quindi, con il numero 34, partiranno Mauro Bordet e Mauro Cairati, anche loro su di una Renault Clio (gruppo Rally 4). Il quarto equipaggio della Scuderia è composto da Fabio Grosso (che è figlio di Elvis Grosso) e Thomas Trombetta, al via con la Lancia Ypsilon (gruppo Rally 4) numero 38. A seguire partiranno Armin Nicolet e Hervé Navillod, altro equipaggio valdostano, in gara con la Renault Clio (gruppo Rally 5) numero 45. Infine, sempre su Renault Clio (gruppo Rally 5), prenderanno il via Michele Olivero e Jessica Femia, con il numero 52.

Per quanto riguarda i navigatori in gara a fianco di piloti di altra scuderia, il primo a partire sarà Simone Bottega, in questa occasione in gara a fianco di Filippo Serena sulla Skoda Fabia Evo (gruppo Rally 2) numero 12. Quindi Jennifer Lale Murix, in gara con Simone Spinella sulla Opel Corsa (gruppo Rally 4) numero 31. Poi Stefano Bruno-Franco, in gara con Pierluigi Maurino sulla Lancia Ypsilon (gruppo Rally 4) numero 40. Infine Gabriele Meloni, in gara con il pilota Samuele Silotto sulla Renault Clio (gruppo Rally 5) numero 46.

La gara partirà da Ciriè alle 17,31 di sabato 5 settembre, dove si concluderà alle 17,47 di domenica 6. In programma ci sono sette prove, una soltanto, la nuova "Santa Elisabetta" (di 9,05 chilometri) da percorrere nella giornata di sabato. Domenica i concorrenti affronteranno le restanti sei prove, ricavate da due passaggi sui classici tracciati "Monastero" (di 14,00 chilometri), "Pratiglione" (di 10,35 chilometri) e "Borgiallo" (di 5,50 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 339,40 chilometri, di cui 68,75 in prova speciale.

Rally 1000 Miglia

Quattro navigatori Biella Corse saranno in gara al 49° Rally 1000 Miglia, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026, valido anche per la Coppa Rally di Zona 3 e per la Lombardia Rally Cup.

Il primo a partire sarà Luca Silvi, al via a fianco del pilota Stefano Roncadori sulla Renault Clio (gruppo RC3N, classe Rally3) numero 16. Poche posizioni più dietro entrerà in gara Tiziano Pieri, in gara con Alessandro Corsini sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4) numero 21. Quindi Carlotta Romano, che in questa occasione affiancherà il pilota "over 55" Oreste Pasetto sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 46. Infine Jessica Rosa, che sarà in gara con il pilota "under 25" Gabriel Di Pietro sulla Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4) numero 73.

Il rally partirà dal Centro Fiera di Brescia alle 14,30 di venerdì 4 settembre e si concluderà a Brescia a partire dalle 18,00 di sabato 5 settembre. Nei due giorni di gara i concorrenti percorreranno 604,44 chilometri, di cui 116,96 in prova speciale.



