Da Lega Biella alcuni chiarimenti sul futuro del centro e del commercio cittadino

Riceviamo e pubblichiamo:

“A seguito di notizie apparse sugli organi di informazione locali in merito alle nostre posizioni, Lega Biella ritiene opportuno precisare quanto segue.

Condividiamo e sosteniamo l’obiettivo di rivitalizzare il centro cittadino di Biella, in un’ottica di rilancio complessivo di tutti i quartieri, soprattutto attraverso le riqualificazioni urbanistiche sia in itinere che quelle che sarà necessario programmare nel prossimo futuro.

Sullo sviluppo del commercio cittadino abbiamo nostre idee, proposte e riflessioni da affiancarsi a quella del trasferimento completo del mercato in centro, che verranno portate a dibattito nel consiglio comunale di lunedì prossimo, assieme alla nostra visione sul futuro complessivo della città”.