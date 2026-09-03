Borriana, ancora truffe di fonte forze dell'ordine, il Comune mette in guarda i Cittadini

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi tentativi di truffa ai danni di residenti di Borriana, condotti principalmente tramite chiamate sul telefono fisso. E attraverso i suoi social l'amministrazione spiega ai cittadini come comportarsi in questi casi.

"I malintenzionati si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia) sostenendo che l'auto o la targa del cittadino sia stata usata per una rapina o un furto (ad esempio in una gioielleria) e annunciando una "verifica" o un "sopralluogo" a domicilio - si legge nella nota - . Non aprite la porta e non fate entrare nessuno: Le Forze dell’Ordine NON inviano personale a casa per svolgere questo tipo di accertamenti o per verificare oggetti di valore e contanti. Non fornite alcuna informazione personale o familiare: Chiudete immediatamente la telefonata".

Altra raccomandazione da parte del Comune è quella di chiamare subito il 112 con un altro telefono che non sia il fisso.

Si conclude così il messaggio: "Vi invitiamo a mettere al corrente anziani, parenti e vicini di casa, che sono spesso i bersagli principali di queste condotte criminali. La collaborazione di tutti è fondamentale per la sicurezza della comunità".