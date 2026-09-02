Chiavazza, mercato al centro del Consiglio di Quartiere: riunione il 2 settembre

Il Consiglio di Quartiere di Chiavazza torna a riunirsi. L'appuntamento è fissato per mercoledì 2 settembre alle 21, nella sede del Centro polivalente di via Coda 36, a Biella Chiavazza.

Tra i punti più importanti all'ordine del giorno c'è lo spostamento del mercato, tema sul quale il Consiglio sarà chiamato a definire la propria posizione e quella della cittadinanza.

La riunione si aprirà con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, seguita dalle comunicazioni del presidente. Dopo il confronto sul mercato, saranno affrontate anche alcune questioni organizzative e legate alla partecipazione dei residenti.

In particolare, si parlerà della gestione del canale WhatsApp del quartiere e saranno riepilogati i dati emersi dal questionario sottoposto alla cittadinanza.

Tra gli altri temi previsti figurano inoltre l'organizzazione di un incontro con le associazioni del territorio e del book crossing, oltre alla raccolta delle segnalazioni da trasmettere al Comune.