Lutto nel Biellese per la morte di Pier Giorgio Bertotto, aveva guidato la Mosca Spa

Lutto nel Biellese per la morte di Pier Giorgio Bertotto, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni.
Per molti anni è stato l’apprezzato e stimato amministratore delegato della Mosca Spa, azienda che da oltre 140 anni si è specializzata nella distribuzione di prodotti siderurgici. Nel 2013 divenne presidente della realtà con sede a Benna.
A rendergli omaggio, nelle scorse ore, la stessa impresa con i suoi collaboratori, che si sono stretti al dolore dei familiari, con parole di profondo cordoglio: “Ne ricorderemo sempre la presenza, la determinazione e il prezioso contributo”.
Il Santo Rosario sarà recitato alle 17.30 di oggi nella Cattedrale di Biella. Sempre in Duomo si terranno i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 10 di domani, mercoledì 2 settembre.