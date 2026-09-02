Alpini, i gruppi della Valle Oropa al Santuario nel ricordo dei Caduti

Momento di ritrovo per gli Alpini della Valle Oropa. I gruppi di Barazzetto, Cossila (San Giovanni e San Grato), Favaro, Pralungo, Sant’Eurosia, Piazzo e Vandorno si sono dati appuntamento alle 9.30 di domenica 6 settembre al cimitero di Oropa per onorare le penne nere Mario Cucco, Umberto Carnazzi e Edmondo Gatti.

Poi, alle 9.30, avrà luogo la sfilata al monumento dedicato agli Alpini d’Italia con partenza dall’ingresso del Santuario, seguita dalla cerimonia dell’alzabandiera, l’onore ai Caduti, la benedizione e le allocuzioni del caso. Alle 12, invece, in Basilica Nuova, si terrà la Santa Messa in suffragio dei Caduti, con pranzo finale alle 13.