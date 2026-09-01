A Magnano il 19° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

Tutto è pronto al Golf Club Biella Le Betulle dove domani mattina 2 settembre all’alba delle 7,15 scatterà il 19° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy. Il welcome cocktail ha inaugurato ufficialmente l’evento che anche quest’anno conferma i numeri record delle precedenti edizioni. Sono state oltre 160 le richieste di iscrizione (gli ammessi saranno 140 + 4 wild card) in rappresentanza di ben 20 nazioni: Italia, Francia, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Estonia, Slovacchia, Polonia, Finlandia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia e Lituania.

A guidare il field dei favoriti ci saranno: il francese Anatole Fabre (handicap -5.4), il sudafricano Alexander Frankel (-4.9), l’olandese Pieter Werner (-4.7), l’inglese George Cooper (-4.5) e l’irlandese Ollie Mcevoy (-4.1).

Tanti gli azzurini in campo con la compagine ufficiale composta da: Alessandro Comparone (Ambrosiano), Luca Di Mauro (Arzaga), Samuele Ferrario (Varese), Leonardo Girardi (Asolo), Mattia Pagani (Arzaga) e Tommaso Regoli (Parco di Roma). A seguirli gli allenatori Lorenzo Gagli e Marco Soffietti.

Quantità e tanta qualità (sono ben oltre cento i giocatori con handicap inferiore allo “0”) a certificare il livello di una manifestazione che si è costruita negli anni una solidissima tradizione di scopritrice di nuovi talenti. Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, ha infatti visto in azione nel recente passato una lunghissima serie di giovani che hanno poi spiccato il volo nei tour professionistici, come ad esempio: Viktor Hovland, Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew e Alex Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab, Marcus Kinhult e Gregorio De Leo.

La formula di gioco prevede la disputa di 54 buche stroke-play con taglio dopo i primi due giri. I primi 60 della classifica più gli eventuali pari merito parteciperanno alle 18 buche finali che si disputeranno nella giornata conclusiva di venerdì 4 settembre. Campione uscente l’olandese Youp Orsel. In palio oltre al titolo individuale ci sarà anche il Nations’Trophy (detentore il Belgio) che verrà assegnato alla fine della seconda giornata tenendo conto dei migliori 2 score su 3 di ogni giro. Direttore del torneo sarà Corrado Graglia.

La manifestazione è dedicata a Teodoro Soldati, giovane promessa del golf azzurro tragicamente scomparso nel luglio del 2015. Teodoro era molto legato ai campionati avendoli giocati ben quattro volte, migliorando di anno in anno la sua prestazione sino a raggiungere il podio nel 2013 (3°) e il successo nel 2014 con una performance che lasciò pochissimo spazio agli avversari.

L’evento si giocherà come sempre sullo storico percorso del Golf Club Biella di Magnano (ingresso libero) che si trova sulla statale che collega Biella ad Ivrea.