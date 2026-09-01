Calcio, la Biellese sale sul palco di Bolle di Malto 2026: la prima squadra si presenta

Venerdì 4 settembre, alle 19.45, la prima squadra della Biellese 1902 salirà sul palco di Bolle di Malto, il Salone Italiano della Birra, in programma a Biella e giunto quest’anno alla sua undicesima edizione.

A due giorni dall’esordio ufficiale in campionato, giocatori e staff tecnico saranno protagonisti in Piazza Martiri della Libertà, per presentarsi al pubblico biellese e condividere con i tifosi l’attesa per l’inizio della nuova stagione di Serie D.

Bolle di Malto è in programma a Biella dal 3 al 7 settembre: cinque giorni in Piazza Martiri Della Libertà e in Piazza Primo Maggio con birrifici artigianali, cucine di strada, Pro Loco, concerti, DJ set, spettacoli e area giochi, con ingresso libero.

Il programma ufficiale dell’evento è disponibile su www.bolledimalto.it.

La Biellese 1902 ringrazia l’organizzazione di Bolle di Malto per la collaborazione e per aver accolto la società all’interno di uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’estate in città.