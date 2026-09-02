Ivrea Canavese e ASD Ponderano insieme per lo sviluppo territoriale del calcio femminile

Nei primi giorni di agosto, le società Ivrea Canavese Femminile e ASD Ponderano hanno siglato una collaborazione finalizzata allo sviluppo territoriale del calcio femminile, con l’obiettivo di mettere in comune idee, persone, competenze, mezzi e professionalità.

Da sempre, le due società concentrano i propri sforzi sulla crescita del movimento femminile, lavorando per migliorare anno dopo anno la qualità dei tecnici, delle strutture e dell’organizzazione: elementi fondamentali per costruire realtà solide e capaci di garantire alle ragazze un percorso sportivo serio e continuativo.

La collaborazione nasce dalla consapevolezza che, nonostante gli importanti progressi raggiunti ai vertici del movimento – con la Serie A diventata professionistica e la crescita tecnica sia nei campionati di Serie B e Serie C – il calcio femminile continua a incontrare difficoltà soprattutto alla base e nel settore dilettantistico. Sul territorio, infatti, sono ancora poche le realtà realmente strutturate e in grado di offrire un percorso completo.

È proprio da queste esigenze che nasce il nuovo percorso intrapreso da Ivrea Canavese Femminile e ASD Ponderano: creare un riferimento importante per le ragazze del territorio, offrendo loro la possibilità di praticare calcio in un ambiente organizzato, competente e orientato alla crescita.

Al centro del progetto c'è la volontà di incrementare il numero di ragazze che scelgono di giocare a calcio e, allo stesso tempo, garantire loro categorie, strutture e supporto adeguati. L’obiettivo è costruire un percorso che dia continuità all’attività, evitando che ogni stagione ragazze e famiglie debbano chiedersi se sarà possibile formare una squadra.

Si apre così un nuovo percorso, ambizioso e stimolante, nel quale le due società metteranno a disposizione esperienza, competenze e professionalità con un obiettivo comune: far crescere concretamente il calcio femminile sul territorio e creare opportunità sempre maggiori per le giovani calciatrici del Biellese e del Canavese.