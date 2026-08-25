Calcio, un nuovo attaccante per il Città di Cossato: ecco Giorgio Borsa

L'ASD Città di Cossato è lieta di annunciare di aver raggiunto l'accordo con Giorgio Borsa, che entrerà a far parte della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Classe ‘07, è un attaccante dotato di una buona struttura fisica e di interessanti qualità offensive. Cresciuto nel Borgosesia, nelle ultime stagioni ha militato nella Juniores Nazionale, conquistando anche alcune presenze con la prima squadra, esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con il calcio dei grandi.

“Il suo arrivo rappresenta un importante investimento in prospettiva – si legge nella nota stampa - Un giovane di valore, desideroso di continuare il proprio percorso di crescita e di mettersi a disposizione della squadra”.