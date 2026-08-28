Stadio Vittorio Pozzo, nuovi divieti per le partite: niente vetro, lattine e alcol sopra i 5 gradi

Niente vetro, lattine e alcol sopra i 5 gradi per tutta la stagione. Sono le disposizioni contenute in un'ordinanza a firma del sindaco Olivero in vista della stagione calcistica 2026/2027, con l'obiettivo di tutelare l'incolumità pubblica durante gli eventi sportivi.

Il provvedimento riguarda le partite della Juventus Calcio femminile, impegnata nel campionato di Serie A, e gli incontri di campionato e Coppa Italia della Biellese 1902, che disputerà la Serie D.

Tra le disposizioni previste dall'ordinanza c'è anche il divieto di detenere, trasportare o utilizzare bombolette spray urticanti al peperoncino, oltre a qualsiasi altro oggetto o materiale che possa mettere a rischio l'incolumità pubblica.

Particolare attenzione anche alle bottiglie d'acqua: non sarà possibile introdurre bottiglie, anche se di plastica, con il tappo. L'acqua potrà essere venduta o introdotta all'interno dell'impianto soltanto se la bottiglia sarà priva del tappo.

Il Comune richiama le disposizioni dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e le precedenti ordinanze adottate nelle stagioni calcistiche passate. Alla base del provvedimento c'è anche la necessità di prevenire episodi di violenza e turbative dell'ordine pubblico. Secondo quanto riportato nell'ordinanza, il consumo di elevate quantità di bevande alcoliche e superalcoliche può favorire comportamenti violenti, mentre bottiglie di vetro, lattine e persino tappi delle bottiglie di plastica potrebbero essere utilizzati come oggetti contundenti.

I trasgressori saranno sottoposti a una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, salvo che la condotta costituisca una violazione di altre norme che prevedano sanzioni più gravi.

In caso di contestazione, il trasgressore dovrà inoltre interrompere immediatamente la condotta vietata ed eliminarne le conseguenze. L'eventuale mancata ottemperanza all'ordine impartito dal personale con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria potrà essere perseguita ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

A marzo il Comune aveva approvato il nuovo regolamento d’uso dello Stadio Pozzo–La Marmora, introducendo una serie di norme comportamentali destinate a disciplinare l’accesso, la permanenza e l’utilizzo dell’impianto sportivo.