Magnano e la Regione Piemonte ricordano Enzo Bianchi

Nelle scorse ore, sono stati diversi i messaggi di cordoglio condivisi sui social in memoria di Enzo Bianchi, morto ieri all’età di 83 anni.

Tra questi figura il comune di Magnano: “Si esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Bianchi. Fu proprio qui, nella frazione di Bose, che più di cinquant'anni fa scelse di piantare le radici di una comunità che ha saputo parlare al cuore di generazioni intere. La terra di Magnano, che lo ha accolto e ispirato fin dall'inizio, lo ricorda oggi con gratitudine e affetto. Riposi in pace”.

Sulla stessa linea d’onda anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Oggi ci lascia Enzo Bianchi, uomo di fede, di dialogo e di pace. Il suo impegno per costruire ponti tra persone e culture lascia un segno profondo nel nostro Piemonte e in tutti noi”.