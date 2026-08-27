Su Nuraghe Calcio Biella: una maglia, nuove energie, un progetto comune

Con la pausa estiva ormai agli sgoccioli, torna a rotolare il pallone e prende avvio una nuova avventura sportiva. Lunedì 31 agosto alle ore 21:00, allo Sportec Center di Gaglianico, gli atleti di Su Nuraghe Calcio Biella e i giovani provenienti dalla storica Pizza Flash si ritroveranno sul terreno di gioco per il primo appuntamento della stagione.

Non sarà soltanto una partita di allenamento. L'incontro segnerà infatti l'avvio concreto di una nuova esperienza: per il Campionato provinciale 2026-2027, le due realtà sportive hanno scelto di unire le proprie forze, fondendosi in un'unica formazione che adotterà il doppio nome Su Nuraghe-Pizza Flash. Un passaggio significativo, nato dall'incontro di due storie e dalla volontà di mettere in comune energie, esperienze e giovani prospettive, dando vita a un gruppo rinnovato senza rinunciare alla memoria dei rispettivi percorsi.

La sfida amichevole di Gaglianico costituirà dunque il primo banco di prova in vista del campionato organizzato da Ricreativo Calcio Biella, in collaborazione con ASC – Attività Sportive Confederate, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Sarà l'occasione per verificare intese, osservare le caratteristiche dei nuovi giocatori e iniziare a costruire quegli automatismi indispensabili perché una somma di individualità possa trasformarsi, partita dopo partita, in una vera squadra.

La nuova compagine, ringiovanita e rafforzata dall'unione delle due precedenti formazioni, nasce sotto il segno di una comune visione dello sport. Su Nuraghe-Pizza Flash rinnova così il proprio impegno educativo e sociale, confermando la validità di un Progetto Giovani che riconosce nel calcio non soltanto una disciplina agonistica, ma anche uno strumento di incontro, crescita e formazione.

Sul campo si impara a condividere responsabilità e obiettivi, a rispettare regole e compagni, ad accettare una sconfitta e a vivere una vittoria senza dimenticare gli altri. Il gioco di squadra diventa così una piccola palestra di vita, nella quale amicizia, rispetto reciproco, inclusione e senso di appartenenza trovano una concreta traduzione quotidiana.

A guidare questa nuova fase saranno, sul piano dirigenziale, Gaspare Carmona e Simone Osiliero, mentre in panchina opereranno gli allenatori Andrea Savoi e Damiano Platini. A loro spetterà il compito di conoscere e valorizzare i singoli, individuandone ruoli e potenzialità, ma soprattutto di favorire la nascita di quell'identità comune che rappresenta la vera sfida di ogni fusione.

Molti dei ragazzi che oggi si preparano a indossare la stessa maglia si sono affrontati, nelle passate stagioni, da schieramenti contrapposti. Da avversari sul rettangolo verde a compagni di squadra: un cambiamento che racchiude uno dei messaggi più belli di questa nuova esperienza. La competizione può terminare al fischio finale, mentre l'amicizia continua oltre il campo. Ciò che ieri divideva in due formazioni diverse diventa oggi patrimonio comune, trasformando il confronto sportivo in una nuova occasione di collaborazione.

Accanto all'entusiasmo dei giovani che avanzano, non manca la riconoscenza verso quanti, per raggiunti limiti di età, cedono il passo alle nuove generazioni, secondo quel naturale avvicendamento che accompagna la vita di ogni comunità. Un simbolico passaggio di testimone si è svolto nelle sale del Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, dove ai protagonisti della stagione appena conclusa è stato consegnato il quadro della squadra, composto dalle fotografie individuali di ciascun giocatore: immagine corale di un cammino condiviso e memoria di un gruppo destinato a rinnovarsi.

Al termine della partita di Gaglianico, le porte della sede di via Galileo Galilei torneranno ad aprirsi per accogliere i nuovi atleti. Un brindisi di benvenuto, la consegna delle dotazioni sportive personali e il piacere di ritrovarsi attorno a un progetto comune suggelleranno l'inizio della stagione.

Prima ancora del fischio d'avvio del Campionato 2026-2027, dunque, prende forma Su Nuraghe-Pizza Flash: una formazione nata dall'incontro di due esperienze, nella quale passato e futuro, esperienza e gioventù, identità diverse e obiettivi condivisi si preparano a correre nella stessa direzione. Perché una squadra non nasce semplicemente quando i giocatori scendono in campo, ma quando persone diverse imparano a riconoscersi in una stessa maglia e a costruire insieme un cammino.