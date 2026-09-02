Scontro tra auto e moto a Biella, centauro al Pronto Soccorso FOTO

Un altro incidente stradale si è verificato nel comune di Biella. Stavolta è avvenuto all’incrocio tra via Bertodano e via Repubblica intorno alle 17.30 di oggi, 2 settembre.

A rimanere coinvolte un’auto e una moto per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Dalle prime informazioni raccolte, sembra che il centauro abbia riportato ferite da codice rosso tanto che è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale e il personale della Questura, impegnati nella gestione della viabilità, ora rallentata, e la raccolta dei rilievi.