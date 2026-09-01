Valdilana si conferma meta accogliente, pollici in alto per gli eventi dell'estate

Si è concluso il calendario degli eventi estivi nel comune di Valdilana. Una lunga stagione che ha saputo coniugare identità, tradizione, convivialità, intrattenimento e valorizzazione del territorio, raccogliendo un'importante partecipazione di pubblico e confermando ancora una volta il ruolo centrale delle associazioni nella vita della comunità.

Per settimane il territorio si è animato grazie all'impegno delle Pro Loco, dei Comitati Organizzatori e delle numerose realtà associative, capaci di offrire occasioni di incontro che hanno coinvolto non solo i residenti, ma anche molti visitatori provenienti dai comuni limitrofi e da altre province, contribuendo a promuovere l'immagine di Valdilana come luogo accogliente, vivo e ricco di opportunità. Il percorso è iniziato con i festeggiamenti patronali di San Quirico e Giulitta, organizzati dalla Pro Loco di Trivero, e con Festa Mosso, promossa dalla Pro Loco di Mosso. È poi proseguito con la tradizionale Festa della Birra della Pro Loco di Crocemosso, con la serata Birra e Salsicce organizzata dalla Pro Loco di Soprana, fino a concludersi con il S. Eusebio Summer Festival, curato dal Comitato Organizzatore di Valle Mosso.

Accanto ai grandi appuntamenti, il territorio ha ospitato numerose iniziative diffuse: eventi culturali, musicali, ricreativi e di intrattenimento che hanno animato piazze, parchi e frazioni, offrendo momenti di socialità e valorizzando ogni angolo del comune. A tutte le associazioni che hanno promosso queste iniziative è andato il più sincero ringraziamento dell'amministrazione comunale e dei cittadini. Ogni evento rappresenta infatti un tassello fondamentale nella costruzione della vitalità di un territorio. Anche quando la partecipazione non raggiunge immediatamente le aspettative, ogni iniziativa contribuisce a creare relazioni, fidelizzare il pubblico e consolidare nel tempo un'offerta capace di crescere ed evolversi.

È proprio attraverso la continuità, la qualità e la determinazione degli organizzatori che si costruisce quel patrimonio di esperienze che rende un territorio attrattivo e riconoscibile. Nessun evento è "minore": ciascuno rappresenta un investimento sulla comunità e sul futuro. Dietro una serata di festa ci sono settimane, spesso mesi, di lavoro silenzioso. Chi si accomoda sotto un tendone per condividere una cena tra amici, chi ascolta un concerto, chi si concede una birra o una serata danzante, difficilmente immagina il tempo dedicato alla progettazione, al coordinamento, alla ricerca delle risorse, alla gestione delle autorizzazioni, alla costruzione di collaborazioni e alla soluzione dei numerosi imprevisti che inevitabilmente accompagnano ogni manifestazione.

Tutto questo è possibile perché, lontano dai riflettori, tante persone scelgono di mettere gratuitamente a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione. Negli ultimi anni organizzare eventi è diventato sempre più complesso. Gli adempimenti richiesti dalla normativa sono cresciuti e molte realtà si trovano oggi costrette a ridimensionare o, talvolta, a rinunciare alle proprie manifestazioni. Per questo motivo il risultato raggiunto nell'estate 2026 assume un valore ancora maggiore. Un doveroso riconoscimento è andato a tutti gli organizzatori che hanno affrontato con serietà e responsabilità un percorso amministrativo articolato, ai professionisti che hanno predisposto la documentazione tecnica necessaria, agli enti e agli uffici coinvolti che hanno saputo accompagnare questo lavoro con competenza e collaborazione.

Un'attività corale, non sempre semplice, che ha consentito di rispettare pienamente le disposizioni e le normative, garantendo eventi sicuri e ben organizzati, a tutela sia degli organizzatori sia dei partecipanti. Un ringraziamento particolare è rivolto inoltre alle Forze dell'Ordine, alla Squadra AIB di Valdilana, all'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e a tutti coloro che hanno garantito il presidio della sicurezza, la gestione della viabilità e il regolare svolgimento delle manifestazioni, contribuendo con professionalità e spirito di servizio alla riuscita degli eventi.

"L'estate di Valdilana – commenta l'assessore al Turismo e agli Eventi, Marco Carravieri – ha dimostrato ancora una volta che il valore di una comunità si misura nella capacità di fare squadra. Dietro ogni festa ci sono volontari, associazioni, tecnici, enti e istituzioni che collaborano con un obiettivo comune: mantenere vive le nostre tradizioni e creare occasioni di incontro che rafforzano il senso di appartenenza e promuovono il territorio. Il sindaco e la giunta continueranno a sostenere questo patrimonio umano, perché ogni evento, grande o piccolo, rappresenta un investimento sulla qualità della vita della nostra comunità e sulla capacità di Valdilana di guardare al futuro senza perdere le proprie radici. Le luci dei palchi si spengono, i tendoni vengono smontati e le piazze tornano alla quotidianità, ma ciò che rimane è molto più importante: relazioni, volontariato, identità e comunità. È questo il patrimonio più prezioso che ogni estate ci consegna e che abbiamo il dovere di custodire e far crescere".