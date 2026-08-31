Valle Cervo, si è celebrata sabato l’annuale Santa Messa al Monte Bo FOTO e VIDEO

Come da tradizione consolidata, sabato 29 agosto si è tenuto l’immancabile appuntamento annuale degli Amici del Monte Bo. Partito la mattina alle 6.30 dal fondovalle, il gruppo di appassionati del Monte Bo ha camminato fino alla nota vetta della Valle Cervo per celebrare la Santa Messa nei pressi del Bivacco Antoniotti.

La cerimonia, tenuta da Don Emanuele Biasetti, è stata molto partecipata e ricca di pathos. La giornata soleggiata ha reso il panorama delle Alpi Biellesi e del Monte Rosa una parte integrante del ritrovo, avvenuto in un clima amichevole, allegro e di comunione.

Si è trattato di un momento di riflessione, memoria e profondità, in cui si sono ricordati tutti coloro che hanno amato questi luoghi e che sono stati una parte fondamentale del mantenimento e dell’avvio di questa tradizione. A coronare quest’incontro di gioia e condivisione, i canti come “Signore delle Cime” e “Ave Maria”, che hanno rotto il silenzio dei monti ricreando un’atmosfera intensa e unica.

Gli Amici del Monte Bo sono tutti coloro che regolarmente frequentano il bivacco e la vetta del Monte Bo e che hanno con questa un legame particolarmente forte. La Santa Messa di fine agosto è un ritrovo per ricordare come questi luoghi siano stati in grado di unire generazioni di amanti della montagna e per mantenere viva una ormai storica tradizione della Valle Cervo.